Yeni Vilcatoma presentará moción de interpelación contra Carlos Morán y Vicente Zeballos por caso 'Goro'

¿Cuál es su impresión respecto a que “Goro” la sindicó a usted como parte de su excarcelación?

La primera impresión que tengo es que él ha sido instruido, se ha puesto de acuerdo con las personas que verdaderamente han hecho actos de corrupción para liberarlo del Penal de Piedras Gordas.

¿Considera que hubo irregularidades en diversas instituciones coludidas con “Goro”?

Yo vengo denunciando los actos de corrupción que han tenido lugar en este Gobierno, funcionarios del Minjus, Mininter y del INPE, y sacan a las calles a un sicario que tenía una sentencia de 25 años. Se han cometido delitos, han habido actos de corrupción que hemos denunciado en la Comisión de Justicia. Aquí se confunde una fuga con una liberación.

¿Cuál cree que es la confusión?

Pese a existir una sentencia de 25 años, la misma que se encontraba registrada y que tenían en sus manos los funcionarios del INPE lo dejaron salir a las calles con una aparente detención domiciliaria que tenía que cumplir que según el ministro del interior no recibió ningún tipo de vigilancia por parte de la Policía porque el juez había ordenado que no existiera esa vigilancia permanente, pero el presidente del Poder Judicial el viernes con documento en mano (Resolución) demostró que el juez Concepción Carhuancho si había ordenado una vigilancia permanente, lo cual evidencia que el ministro mintió.

Es sintomática que tanto el ministro de justicia y del interior mientan en relación a este caso, para mí ellos son los verdaderos responsables de esta liberación.

En la última sesión de la Comisión de Justicia el ministro del Interior indicó que fueron separados cuatro policías por este caso...

Estos cuatro efectivos policías han sido retirados porque no comunicaron a tiempo, se demoraron dos días (informar) por eso fueron retirados de su cargo.

Aquí se ha mentido, no han tomado ninguna acción por la fuga. Quienes han liberado y facilitado la fuga son desde la PNP, desde el Ministerio del Interior y de Justicia.

Si la responsabilidad políticas recaería sobre estos dos ministros ¿Qué es lo que procedería en este caso?

Lo que vengo exigiendo es la inmediata destitución del ministro del Interior y Justicia, ambos responsables por ser responsables políticos.

Ellos han acudido a la Comisión de Justicia a mentir, más de un mes ha pasado, y si nosotros no hacíamos las acciones como yo pedir la creación de una comisión investigadora, el traslado de Cesar Álvarez a Challalpaca, he pedido la destitución del director y subdirector del registro central del INPE, así como el director, subdirector y jefe de seguridad del Penal de Piedras Gordas, si no hacíamos esas denuncias que han evidenciado corrupción ellos no hubieran hecho aparece a este criminal.

Sospecho mucho de esta captura, lo que ha sucedido es que como ya ha explotado la bomba de corrupción que ha habido acá, lo han hecho aparecer y lo han instruido para que directamente me tenga que sindicar a mí.

¿Cree que la Policía sabía donde ubicar a este señor?

Todo esto ha sido un espectáculo que han generado porque este delincuente fue capturado en el 2014 fue capturado en su chacra, en su casa. Ahora ha sido capturado, otra vez en su casa. ¿En un mes no fueron a visitar el domicilio de su convivientes? ¿No le hicieron seguimiento a su pareja?

¿Todo ha sido planeado?

Todo estaba planeado, para mí, y desde mi posición con documentos en manos que prueba la corrupción esto ha sido planificado y lo han hecho salir en este show ante la prensa para que mi sindiquen a mí como la responsable de su liberación.

¿Por qué motivos la sindican a usted precisamente?

Porque soy yo la que ha revelado estos actos de corrupción esta semana, casi un mes, después de la fuga de Goro. Nadie se ha imaginado que nosotros íbamos a obtener toda la documentación y la versión de personas que han visto como se gestó todo esto para que este criminal salga libre teniendo una sentencia de 25 años.

¿Entonces la versión que fue ordenado por César Álvarez no tiene sustento?

Para que una sentencia sea incumplida y una persona salga con 25 años de sentencia, esto alcanza en los más altos niveles. Es un sicario liberado en el Gobierno de Martín Vizcarra. Yo lo he dicho así en la comisión que él (Vizcarra) es el responsable directo porque no puede ser que se llene la boca hablando de la lucha contra la corrupción y se libere a este delincuente.

¿Debe salir a explicar este caso el presidente Martín Vizcarra?

Por supuesto que sí, tiene que explicar por qué sigue manteniendo a estos dos ministros que directamente han sido los responsables políticos y sobretodo que han ido a mentirle a la Comisión de Justicia, allí estamos de testigos todos los congresistas. Yo lo que sigo exigiendo es que se los destituya porque este accionar que ha habido (noche sábado) busca desprestigiarme o querer cuestionarme, es hacer una cortina de humo.

¿En su bancada lo ha conversado sobre pedir la renuncia de estos dos ministros?

He conversado con todos los congresistas de la Comisión de Justicia y me apoyan, también he conversado con Gilbert Violeta y Salvador Heresi y me han manifestado su interés de apoyar la interpelación que la voy a presentar.

¿Cuándo va a presentar la moción de interpelación?

La voy a presentar el día lunes (hoy)

¿Contra los dos ministros?

Contra los dos ministros porque el viernes se ha revelado en la Comisión de Justicia el ministro Morán mintió porque sí había una orden de vigilancia permanente.

¿En su bancada van a apoyar esta interpelación?

Si.

¿Ha conversado con Carlos Tubino?

He conversado con él, sí, pero no exactamente de la interpelación. Sobre el caso en concreto.

¿Qué la manifestó su colega Tubino?

Que ellos (me) van a apoyar, porque no pueden ponerse del lado del crimen.

¿Si los ministros no renuncian, está presentando esta interpelación para una posible censura?

Si, por supuesto que sí

¿A pesar de las consecuencias que pueda conllevar esto de una posible caída de un nuevo gabinete?

Por ese miedo no podemos dejar pasar estas cosas. Es decir ¿Por que tenemos miedo de que venga una censura vamos a permitir que los criminales salgan del penal? No.

Me toca cumplir con mi deber y la bancada lo evaluará en su momento y tendrá que sentar una posición.

¿Y si su bancada no apoya esta posible censura?

No me puedo adelantar, no tengo la posibilidad de responder eso.

¿Va a pedir garantías para su vida?

Si, ya las he pedido, las tengo

¿Ante quién las ha solicitado?

Ante el general Lavalle, le he pedido que se refuerce mi seguridad pero en este momento siento que me encuentro expuesta a cualquier tipo de atentado y, lo peor, siento ser un blanco de persecución política de este Gobierno por mis denuncias y sobretodo en esta donde ha evidenciado corrupción en el Gobierno del señor presidente Martín Vizcarra.

¿Cree que por esta versión de “Goro” la pueden investigar en el Congreso?

A mi no me pueden investigar porque soy yo la que ha presentado la solicitud de comisión investigadora en el Congreso, soy la fiscal que en el caso La Centralita y cuando fui procuradora tuve que ver con la captura de este sicario en la Región Ancash.

Soy una persona que tengo casi 8 años batallando en contra de esta organización criminal para que sean sentenciados, no he enviado a ningún abogado.

¿Podría usted solicitar un careo con este detenido?

Yo lo voy a denunciar a él por difamación pero en este momento no tengo ninguna garantía porque la misma Policía que tuvo que ver con la liberación, institución cuestionada, es la que lo tiene en este instante.yo no sé si ahorita lo están haciendo hablar que cosas más. Para mi hay una manipulación directa del Gobierno en la declaración de esta persona.