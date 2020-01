Yeni Vilcatoma, candidata al Parlamento por Solidaridad Nacional, aseguró que discrepa “totalmente” con su excolega de bancada Rosa Bartra, quien actualmente encabeza la lista de candidatos de la agrupación por la cual está postulando.

“Discrepo totalmente de Rosa [Bartra]. Para mí Rosa es una persona mentirosa. Es manipuladora, totalmente. No convivimos, nunca convivimos. Sí [estuvimos en la misma bancada], pero eso no ha sido convivencia, nunca hemos convivido. Un hola, nada más, un par de veces en una mesa”, sostuvo en un diálogo difundido por el programa “Abre los ojos”.

La también exprocuradora aseguró que nunca “ha convivido” con Bartra y reveló haberse “dado cuenta de sus mentiras” cuando trabajaban juntas en el Parlamento.

"Es que me he dado cuenta de sus mentiras, ya desde ahí ya no me cae. Haga lo que haga, ya sé ya, le he pescado un par de mentiras. Más allá que eso sea una enemistad, mínimos hay que decirnos las cosas como son. Y como yo soy investigadora, al toque haga una cosa la encuentro y ella 'no, yo no' te dice", señaló.

Ambas integrantes del Congreso disuelto postulan a la reelección en la lista de Solidaridad Nacional por Lima. Rosa Bartra con el número 1 y Vilcatoma con el número 2.

Yeni Vilcatoma llamó mentirosa y manipuladora a Rosa Bartra. (Video: Latina)