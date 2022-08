El Poder Judicial programó la lectura del fallo sobre el pedido de la fiscalía para imponer 36 meses de prisión preventiva a Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, y el alcalde del distrito de Anguía (Cajamarca), José Medina Guerrero, para este viernes 26 de agosto.

El juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, informó este miércoles que para ese día la sesión se iniciará a las 18:00 horas.

Durante la audiencia del último martes, el fiscal Jorge García Juárez, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, estimó que Paredes Narro podría recibir una pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad en caso sea hallada culpable.

Como se recuerda, la familiar del mandatario es investigada por el Ministerio Público por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.

El fiscal explicó que por tratarse de delitos graves, ambos contemplan penas que superan los cuatro años de pena privativa de la libertad previstos como requisito en este caso.

Refirió que, según la tesis del Ministerio Público, Yenifer Paredes sería la “lobista” principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por Castillo Terrones.

Al tomar la palabra, Yenifer Paredes dijo que siempre ha estado a disposición de la justicia y no ha tenido la intención de obstaculizar las investigaciones. Aseveró que trabaja de forma independiente y que sus ingresos mensuales varían.

“Siempre he estado a disposición de la justicia, nunca he tenido en cuenta obstaculizar, no tengo ninguna denuncia anteriormente a esto. Soy una persona que está estudiando, quiero seguir estudiando, progresando. Siempre que me han llamado de manera formal he asistido a rendir mis declaraciones, lo voy a seguir haciendo en la medida que se me sea llamada”, expresó.

En tanto, este miércoles el fiscal sostuvo que alcalde de Anguía, José Nenil Medina, forma parte del denominado “Gabinete en la sombra” de Castillo, y habría tenido la función de “operador” en una supuesta organización criminal que tendría como objetivo adjudicar obras de manera irregular.

“[Medina] tenía una labor fundamental en la organización macro. Tenía llegada, confianza, mucha amistad con el presidente. Formaba con otras personas, Abel Cabrera, Alejandro Sánchez Sánchez, Salatiel Marrufo y otros, el ‘Gabinete en las Sombras”, explicó.

