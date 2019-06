Yesenia Ponce: "No quiero ser usada políticamente de nuevo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras comunicar su allanamiento sobre el pedido del Poder Judicial para que levante su inmunidad parlamentaria, la congresista Yesenia Ponce, quien perteneció a la bancada de Fuerza Popular, aseguró que no quiere ser usada nuevamente de manera política.

"No quiero ser usada políticamente nuevamente. Es por eso que he tomado la decisión de salir a prensa, desde hoy y adelante Yesenia Ponce va a salir a los medios a decir su verdad. Me allano a todas las investigaciones", expresó la legisladora.

"No confío en los representantes que están aquí en este Congreso, confío en el Ministerio Público y en el Poder Judicial", agregó la legisladora.

NOTA PREVIA

La congresista no agrupada Yesenia Ponce comunicó su decisión de allanarse al pedido del Poder Judicial para se levante su inmunidad parlamentaria por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

La parlamentaria envió un documento a la presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León, para comunicarle que se allana a la justicia.

"Comunicarle mi decisión de allanarme al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, efectuado por la Corte Suprema de la República, con la finalidad de que la investigación fiscal que se sigue en mi contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado, prosiga de acuerdo a derecho y dentro del marco del debido proceso", se lee en el oficio presentado hoy.

Como se recuerda, el Poder Judicial pidió el último viernes que la inmunidad parlamentaria de Yesenia Ponce sea levantada por presuntas incongruencias sobre sus estudios secundarios en la hoja de vida que alcanzó al Jurado Nacional de Elecciones cuando postuló al Congreso.

En la documentación que la legisladora Yesenia Ponce presentó, ella señalaba que cursó el cuarto y quinto de secundaria en el colegio Niño de Belén de Villa María del Triunfo, pero luego se descubrió que esta institución educativa no tenía licencia para el nivel secundario.

Poco despuésse conoció la denuncia de un depósito de 10 mil soles que habría mandado a realizar la parlamentaria al director de un plantel a cambio de favorecerla con su declaración ante la Comisión de Ética del Congreso que la investigaba por este caso, que finalmente fue archivado y luego reabierto.