Yonhy Lescano: "En este Congreso el acosado soy yo"

El congresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, se encuentra dando su descargo ante la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por la legisladora Janet Sánchez, tras ser denunciado por acosar sexualmente a una periodista. El parlamentario aseguró que es "inocente" y que el único acosado es él.

"En este Congreso el acosado soy yo, desde el inicio no me dejaban hablar, me cortaban la palabra en el pleno", precisó.

Asimismo, señaló que la persona que lo denunció no es una "periodista", puesto que no cuenta con un título que la respalde e incluso aseguró que "no da la cara porque está mintiendo". "No puede responder las preguntas, yo no tengo ningún problema que no de la cara", agregó.

No obstante, aseveró que él ha ido a todos los programas para poder defenderse de las acusaciones que se le imputan.

Por otro lado, se refirió a los dos policías que declararon ante el comando de la PNP y sostuvo que él jamás los acusó de que ellos hayan manipulado su celular. "Yo no he dicho en ningún momento que los policías habían manipulado mi teléfono, esos dos policías, a los que he pedido que los repongan, ellos han dado su declaración ante el comando de la policía donde han dicho que yo en varias ocasiones si les he llamado la atención, pero la prensa a tergiversado mis declaraciones".

De igual modo, manifestó que los policías pidieron el acta de su declaración pero no se los quisieron dar, sin embargo ese documento "apareció el domingo en todos los medios".

Denuncia de la periodista

El parlamentario también señaló que el periodista Erick Sánchez, colega de la periodista acosada, habría manipulado los chats de WhatsApp para luego publicarlos.

"Erick Sanchez ha editado los mensajes, han mutilado ciertas partes del chat y lo han publicado", aseveró.

Incluso, indicó que la conversación que él mantuvo con la periodista es una "comunicación de amistad entre dos personas". "¿Hay hostigamiento, hay asedio? yo no veo ninguna de esas cosas", agregó.

Asimismo, sostuvo que se arrepiente de haberle dado exceso de confianza a una persona que le "paga de esta forma ahora".