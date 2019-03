Síguenos en Facebook

Tras la acusación en su contra por acoso sexual a una periodista, la prensa le preguntó al congresista de Acción Popular Yonhy Lescano, respecto a qué pensaba cuando algunos personajes lo comparaban con su colega de Fuerza Popular, Moisés Mamani.

Cuando se le preguntó qué pensaba cuando se le catalogaba como "Mamani 2", Lescano indicó "lo tomo como de quien viene (la afirmación), tengo 17 años como congresista y no he tenido antecedentes de esta naturaleza".

Desde su vivienda, el congresista ofreció una improvisada conferencia de prensa sobre la denuncia en su contra y recalcó que le sorprende que la periodista lo haya acusado, a pesar ya habían hablado y le ofreció disculpas, porque su celular fue manipulado por su personal se seguridad y otros.

El legislador indicó que tuvo una amistad con la periodista, pero "respeto ha existido siempre". "Los policías les pueden indican si les dejo el celular, me dijeron que se habían descuidado. Los teléfonos les doy a mi prensa y seguridad. Yo confío en la gente con la que trabajo, con la periodista tengo una amistad cordial, no sé qué ha pasado", indicó.

Lescano refirió que se siente "muy afectado", pues la periodista le hacía entrevista en una radio. "Repito se lo expliqué el mismo día. Son imputaciones sin ningún detalle... Estoy con mi conciencia tranquila, no le hecho nada a nadie", indicó

Además, el congresista sospecha que Fuerza Popular y el Apra podrían estar detrás de la denuncia. "No hay necesidad de hacer acoso sexual...Tengo mi esposa... Me arrepiento de tener amistades que hacen estas imputaciones. No temo al desAfuero, ahí están las pruebas. Los miembros de seguridad no cuidaron el teléfono", agregó.

Además, a través de sus redes sociales el congresista Yonhy Lescano emitió un comunicado: