Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, consideró que reimplementar las “normas de buen gobierno” es una necesidad prioritaria para los primeros días de su gestión en el marco de las Elecciones Generales 2021. En el Debate El Comercio, destacó que los últimos gobernadores del país son investigados por actos de corrupción.

“He estado en la Pampa y en La Candelaria, donde están los mineros artesanales, no hay autoridad, no hay policías, no hay jueces, no hay nada. Esa gente vive con su propio esfuerzo y ¿por qué hemos tenido esto? Porque hemos tenido seis gobiernos que ahora están vinculados a corrupción, que han abandonado al Perú. El Estado ha desaparecido en algunos lugares de la Patria, ¿cómo vamos a avanzar en educación, en salud, en agricultura, en industria? Imposible”, señaló.

“¿Cuál es la primera responsabilidad, la medida urgente? Reinstalar normas de buen gobierno indispensables por Naciones Unidas, que también se practicaron acá y nacieron acá: Ama quella, ama sua, ama llulla, decían los incas y suficiente con eso para llevar adelante un gran imperio y para gobernar a millones de peruanos”, agregó.

Yonhy Lescano Arremete Contra Los Anteriores Gobiernos

Yonhy Lescano consideró que sin estas leyes que regían la convivencia entre los incas, “no se avanza en nada”. “Todo está destruido, el Perú está en una situación crítica a pesar de ser un país con tanta riqueza. Cuando se cumplan con estas normas morales de recuperar al Perú, de esa forma vamos a recuperar a los peruanos”, enfatizó.

Asimismo, se refirió al proceso de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) y resaltó la necesidad de acelerarlo y de fortalecer el sistema de salud, invirtiendo el 6% del PBI.

“Se ha querido parar el procedimiento de vacunas, se ha querido meter dudas a los peruanos. Nosotros nos tenemos que seguir vacunando en el menor tiempo posible para que los peruanos no estén en riesgo, haciendo sus ocupaciones, realizando su trabajo, llevando a cabo a sus familias, esa es una urgencia”, dijo.

Finalmente, en relación a la educación, señaló que 250 mil niños han perdido el año escolar a causa de la falta de internet, por lo que se comprometió a la adquisición de un satélite de telecomunicaciones “para que llegue el internet y pueda educarse a todos los niños”.