Yonhy Lescano, precandidato presidencial por Acción Popular, cuestionó al jefe de Estado, Manuel Merino, por presuntamente haber sido uno de los miembros que impulsó la vacancia contra Martín Vizcarra, quien abandonó Palacio de Gobierno en la noche del último lunes 9 de noviembre.

“El presidente (Fernando) Belaúnde ni (Valentín) Paniagua, tampoco la historia de Acción Popular, tienen antecedentes de que militantes estén impulsando esta situación de vacancia. El presidente Belaúnde y toda la corriente democrática de AP entraron al Gobierno por los votos, no impulsando este tipo de vacancias poco claras, poco transparentes”, expresó el también excongresista en diálogo con CORREO.

“Eso demuestra que estos señores no han estado tomando en cuenta el sentir popular y no están trabajando por la necesidad del pueblo, sino buscando hacer estos actos que traen un atraso al Perú, inestabilidad y que pone en una mala situación al partido y al Perú”, añadió.

Según Lescano, lo que debió hacer la bancada del partido que milita fue dirigir las denuncias contra el expresidente a los fiscales y jueces para que lo procesen y no tomar una decisión con el pretexto de incapacidad moral.

“Ha incurrido en una gran irresponsabilidad al estar impulsando este tipo de actos políticos que Acción Popular nunca ha impulsado y eso podemos ver en el trabajo del presidente Belaúnde y del presidente Paniagua. Han hecho un gran daño al partido . (...) Es un elemento más en este grupo de parlamentarios que le están haciendo muchísimo daño al país", indicó.

Sobre las comparaciones entre Paniagua y Merino, el exlegislador dijo que hay una gran distancia porque el primero no buscó vacancias y que llegó hasta el sillón presidencial por la fuerza de los hechos luego de que Alberto Fujimori haya escapado a Japón.

CONTESTA A VITOCHO

Esta mañana, Víctor García Belaúnde propuso que Acción Popular no presente una plancha presidencial para las elecciones de abril del 2021 y Lescano no está de acuerdo con dicha posición y responde.

“Él está comparando papas con chuños. No son hechos similares el asunto del presidente Panigua con esto que ha ocurrido, lo que pasa es que él sabe que su candidato que es Barnechea no tiene ninguna posibilidad de ganar las internas en Acción Popular . Entonces, está queriendo salir con un camino, un desvío, que no deje mal parado a su candidato”, sostuvo.

Finalmente, Yonhy Lescano aclaró que Raúl Diez Canseco ni Alfredo Barnechea representan a todo el partido, sino que solo son militantes del partido de la lampa.

