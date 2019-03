Yonhy ​Lescano pide que sea público el Pleno donde se debatirá su suspensión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) solicitó que la sesión del Pleno del Congreso donde será debatido el informe final de la Comisión de Ética que recomienda suspenderlo por 120 días se realice de manera pública para que todos vean las pruebas que presentará y que demostrarían su inocencia.

"Voy a presentar las pruebas que demuestran que aquí hay un complot (...) Aquí hay una patraña que se ha hecho en mi contra y escucharán las explicaciones. Ojalá que ese día hagan pública en el Pleno y que no digan que sea privada", manifestó.

En ese sentido, dijo estar tranquilo pese a la persecución política en su contra e indicó que está dispuesto a que su situación sea analizada en cualquier momento.

Falta de respeto

Por otro lado, Lescano Ancieta cuestionó los calificativos que realizó la fujimorista Rosa Bartra contra el presidente Martin Vizcarra al llamarlo inepto. El acciopopulista invocó a tener un poco más de respeto.

"Es una falta de respeto al presidente decirle inepto cuando, en realidad, las encuestas establecen que tiene bastante apoyo y respaldo del pueblo peruano. Es una falta de respeto no solo al presidente sino al país", manifestó.

Por ello, sostuvo que en Fuerza Popular "deben cambiar de actitud" porque han estado actuando así desde inicio de la gestión parlamentaria.

"No han cambiado su conducta dictatorial. La violencia no trae ningún resultado positivo. El fujimorismo nunca ha encontrado un rumbo en el camino democrático. Desde un inicio, en este Congreso comenzó con la confrontación y la predisposición de dinamitar al Gobierno. No se resigna haber perdido la presidencia de la República", sostuvo.