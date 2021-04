El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que no realizará “alianzas” con otras agrupaciones políticas en caso acceda a la segunda vuelta electoral y consideró que los gabinetes multipartidarios “no han funcionado” en el país.

“Si yo salgo para la segunda vuelta, yo voy a trabajar como siempre lo he hecho, yo no hago repartijas. Yo no digo: ‘oiga venga acá, venga acá, le doy este ministerio, este otro y vamos a gobernar’. No, porque esas son repartijas. No voy a hacer ningún tipo de alianzas, el que quiere apoya”, sostuvo en diálogo con ‘Panorama’.

“No haría alianza con nadie, voy a seguir con mi partido. El Perú debe reconocer que eso de las repartijas no ha funcionado. Vean los sondeos, en todos los casos le gano a mis contrincantes, el pueblo decidirá”, señaló.

En otro momento, Lescano dijo no creer que ha descendido en las preferencias electorales por lo que ve “en las calles” y reafirmó que existe una “gran guerra sucia” en su contra.

“Voy a seguir con mi partido, con los postulados de Acción Popular, combatiendo la guerra sucia. Algunos tienen tiempo para explicar sus propuestas, pero nosotros tenemos que estar respondiendo difamaciones y eso no está bien”, manifestó.

