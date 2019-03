Yonhy Lescano sobre periodista:"Ella enviaba estos mensajes a colegas y se ufanaba de las conversaciones"

Síguenos en Facebook

El congresista Yonhy Lescano mencionó esta mañana que la periodista que puso una denuncia por acoso sexual en su contra solía enviar las conversaciones que mantuvieron por WhatsApps a sus colegas y que ella se "ufanaba" de estas conversaciones.

Según el parlamentario, quien le dio esta información fue el periodista que le proporcionó capturas de pantallas de los chats salidos desde el teléfono de la denunciante.

"La señora enviaba a muchos periodistas estos mensajes y (el periodista) me dice que (ella) se ufanaba de las conversaciones con un parlamentario. (El periodista) me dijo 'aquí está congresista, para que vea que había una conversación cordial y que ella entraba a las bromas y todo los demás'", dijo Yonhy Lescano.

"Yo les preguntó, ¿la acosada envía los mensajes a periodistas, a terceros?, ¿para qué? si está acosada. Debía denunciar. (Lo hacía) para decirles 'miren yo hablo con un parlamentario' ¿Cómo entrega a otras personas? Lo lógico era denunciar", indicó Lescano a la prensa.

De otro lado señaló que los miembros de su seguridad implicados en el caso vendrían siendo intimidados para des favorecerlo.

"Bajo mi argumento, la Policía ha actuado arbitrariamente. Se ha llevado a los miembros de la policía, permanentemente hostilidad. Los aíslan, no quieren que hablen. Dicen que no se acerquen a mi persona y saben ¿por qué? Los están sometiendo a una situación irregular. Los han abandonado, no hay quien los protejan. Los llevan una vez, dos veces", explicó el parlamentario de Acción Popular.