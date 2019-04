Yonhy Lescano sobre suspensión: "Esta es una venganza de la mayoría fujimorista" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El legislador de Acción Popular Yonhy Lescano brindó una conferencia de prensa luego de ser suspendido por 120 días del Congreso de la República, tras la votación en el pleno que aprobó la recomendación de la Comisión de Ética, a causa de la denuncia de una periodista por el presunto delito de acoso sexual.

"Se ha consumado una vendetta política, un complot, una conspiración que se ha planificado groseramente; hoy no a venido a sancionar la ofensa, simplemente a vengarse", manifestó con ímpetu el congresista.

"He presentado el peritaje internacional con calificación ISO 9001, de la Corte Internacional de Santiago de Chile, donde se comprueba que el chat colgado por el periodista Erick Sánchez es un chat fraguado, falsificado para aparentar otra cosa (...) he presentado esta prueba científica porque en un Congreso de la República se tiene que investigar todo y en realidad no se ha probado nada. (...) Se ha acomodado con intervención humana", señaló el ahora legislador suspendido.

Lescano indicó que su suspensión es "una venganza contra un parlamentario del Perú".

"Se ha hecho sesiones reservadas ocultas, se ha tomado venganza, acá hay una venganza de la mayoría fujimorista y otros grupos que defienden a las mujeres y con este atropello las deslegitiman", aseveró el congresista.

También, comentó que con esta acción: "hemos llevado al más bajo nivel de la política, utilizando malas artes para sacar aun parlamentario".

"No han querido realizar el peritaje porque tienen las mismas características los chats (de la denunciante anónima y el periodista Erick Sánchez) y aquí dice (resultado del peritaje internacional) que el contenido es fabricado, falsificado y por qué no quieren investigar eso, porque dicen que eso no les corresponde eso sino a Fiscalía, falso, para poder sancionar una falta ética, se tiene que investigar todo", comentó Lescano.