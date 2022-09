Julio Rodríguez, abogado del empresario Zamir Villaverde, aseguró que su cliente no conoce a ningún legislador que esté comprendido en el grupo denominado como “Los Niños”.

Sus declaraciones se dieron durante su presentación en la Comisión de Ética, en donde Villaverde García había sido citado para que declare sobre el proceso que se sigue contra el mencionado grupo de legisladores de Acción Popular.

“Me dijo [Zamir Villaverde] que les diga que iba a colaborar pero que siempre que su investigación esté relacionado con el caso de los congresistas del grupo de Los Niños dice que sobre esos hechos no tiene ningún conocimiento y que no conoce a ningún congresista de la República”, aseveró.

Declaraciones de Julio Rodríguez, abogado de Zamir Villaverde

Luego de esta declaración, la titular del grupo de trabajo, Karol Paredes, indicó que desistirían de convocar a Villaverde en vista de que afirma no conocer los hechos vinculados al caso “Los Niños”.

Cabe indicar que, la semana pasada, la Comisión de Ética del Congreso de la República rechazó los informes de calificación que declaran procedentes las denuncias en contra de cuatro de los seis parlamentarios de Acción Popular, quienes fueron sindicados como ‘Los Niños’ por Karelim López.

Los miembros del grupo de trabajo parlamentario votaron en contra de iniciar investigaciones contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinoza Vargas, Juan Carlos Mori Celis e Ilich Fredy López.

