El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, afirmó que diversos congresistas del actual periodo le pidieron una “reunión” en más de una ocasión para conversar sobre diversos temas, pero él no aceptó.

En diálogo con Canal N, indicó que recibió mensajes “de diversas formas” solicitándole dichas reuniones, pero enfatizó que como titular del máximo organismo electoral no puede conversar con ningún actor político.

“Es bueno decir que el JNE y los organismos electorales han procedido de acuerdo a ley, en estricto cumplimiento de la ley. Lo que sucede es que a algunos congresistas les gustaría conversar con el presidente del JNE, que los recibiera. El presidente del JNE no conversa con ningún actor político”, expresó.

“Han mandado decir de diversas formas que quieren una reunión, que quieren conversar acá, allá. No recibo a ningún actor político. No llevo la cuenta, (pero son) muchos. Creo que sí (podrían ser 20). Es de hace buen tiempo, seguramente preocupados por asuntos regionales, locales y otros que no sé qué querrán”, añadió.

En ese sentido, Salas Arenas indicó que si bien prefiere guardar en reserva los nombres de aquellos congresistas que buscaron reunirse con él, descartó que integrantes de Perú Libre estén dentro de ese grupo.

“Preferiría guardarlo en reserva, pero no hay ninguna conversación con gente de Perú Libre ni tampoco con los otros porque no han conversado conmigo. Así es (son de partidos que tienen bancada en el Congreso)”, subrayó.

Finalmente, el titular del JNE reiteró que el empresario Zamir Villaverde leyó un guion durante la declaración que brindó a la Comisión de Fiscalización del Congreso y recordó que ya envió un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidiendo investigar la denuncia.

¿Qué dijo Zamir Villaverde?

Zamir Villaverde declaró ante la Comisión de Fiscalización que estaba dispuesto a colaborar con el Congreso y el Ministerio Público porque Pedro Castillo, según sus palabras, ganó las elecciones del 2021 “mellando la democracia”.

“Tengo toda la predisposición y voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación además de declarar ante el Ministerio Público a través de la doctora Karla Zecenarro Monge de cómo el señor Pedro Castillo Terrones logró ganar las elecciones presidenciales”, comentó.

Villaverde García dijo que el presidente fue quien “lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular”.

“Estoy seguro que estas personas me están escuchando y están esperando que yo declare para que, por el bien del país, se sumen conmigo a decir la verdad sobre estos hechos”, agregó el empresario que cumple prisión preventiva.