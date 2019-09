Vicente Zeballos responde hoy ante el Congreso pliego de preguntas por fuga de “Goro”

Síguenos en Facebook

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentará hoy ante el pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio por la excarcelación y fuga del sicario Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”.

Este sujeto, autor de varios asesinatos por encargo, tenía vigente una sentencia de 25 años de prisión por el asesinato del exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco, quien denunció actos de corrupción durante la gestión del entonces gobernador César Álvarez.

Es la segunda vez que el titular de Justicia se presenta ante el Parlamento por una interpelación promovida por la congresista Yeni Vilcatoma.

La primera ocasión fue a fines de enero, para responder por los términos del acuerdo de colaboración eficaz entre la constructora Odebrecht y la Procuraduría Ad Hoc.

El ministro de Justicia deberá presentarse a las 4:00 p.m. para responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas, además de contestar las interrogantes que le realicen los parlamentarios durante la sesión, para finalmente ir a un debate.

Como se recuerda, el sicario “Goro” tuvo una irregular excarcelación, pero finalmente fue recapturado por la Policía Nacional el pasado 13 de julio en el distrito de Los Olivos.

Cerrado

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) ve lejana la posibilidad de una moción de censura contra el titular de Justicia porque, a su criterio, el tema “Goro” ya terminó con el despido de funcionarios implicados en la excarcelación.

“Se sacó, se expulsó a todos los responsables, y no veo mayor motivo para una censura posterior”, señaló.

Sin embargo, el acciopopulista aclaró a Correo que la moción podría darse si Zeballos tiene una presentación “pobre” ante el pleno o es “confrontacional”.

“Yo he chocado en varios ocasionados con Zeballos en muchas cosas, pero este caso es un tema del Inpe que es muy interno. No creo que dé mérito a una censura más adelante, salvo que haya falta de argumentos o mentiras”, sostuvo el legislador.

Camino

Una posición contraria muestra Carlos Tubino (FP), quien considera que el caso “Goro” aún no está cerrado, y explica los motivos de su opinión personal. “Se sancionó a las personas que tenían responsabilidades administrativas, pero ahora estamos frente a definir la responsabilidad política respecto a esa fuga”, dijo.

Además, explicó que la posibilidad de una censura no se vería ese día, sino en una posterior reunión de la bancada “naranja”, de no quedar conforme con los argumentos. “Lo más importante es escuchar sus descargos, de acuerdo a eso se tomará una decisión, que no tiene que ser inmediata. Hay varios días en que uno puede pasar de una interpelación a una moción”, resaltó.

El legislador “naranja” remarco que primero escucharán al ministro. Luego, en reunión interna, su partido determinará si el caso amerita una censura.