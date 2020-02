Zenaida Solís, virtual congresista del Partido Morado, indicó que en las conversaciones entre partidos políticos a fin de definir una propuesta para la Mesa Directiva del nuevo Congreso no percibido que exista una “pugna” entre su agrupación y Podemos Perú para ocupar una de las tres vicepresidencias.

Sin embargo, manifestó que si el Partido Morado no llegara a ocupar la Mesa Directiva, su agrupación política no se verá afectada ya que seguirán actuando con independencia.

“Yo nunca he sentido esa pugna (con Podemos Perú). Solo la he visto en la prensa. Cuando he preguntado me han dicho que no y que esta semana se aclarará. Si acaso es verdad, porque puede suceder, si no conformamos la Mesa Directiva, no pasa nada”, señaló en declaraciones a Ideeleradio.

La virtual parlamentaria señaló que el Partido Morado seguirá trabajando para cumplir con las propuestas hechas durante la campaña, ya sea que logren ocupar alguna vicepresidencia o no.

“Iremos con nuestras propuestas que dimos a conocer en campaña y las llevaremos adelante como siempre. Sin duda (mantendremos nuestra independencia)”, manifestó.

Según El Comercio, la semana pasada las negociaciones para la conformación de la Mesa Directiva que plantea liderar Acción Popular a través de Manuel Merino de Lama ponen en riesgo la participación del Partido Morado como uno de sus integrantes, junto a Alianza Para el Progreso y Somos Perú.

“No es una alianza, es un acuerdo para la Mesa Directiva y algo programático porque sí, efectivamente, conversamos con Acción Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso y debemos definir esta semana. Mañana hay una conversación que puede ser interesante”, precisó Solís.

La virtual parlamentaria señaló que hay coincidencias con estas agrupaciones políticas para llevar adelante una agenda que deberá ser terminada para el 2021.

“Por ejemplo, la reforma política, empezando por la reforma electoral, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones para posibilitar que las elecciones del 2021 sean con nuevas reglas, no solo el financiamiento de partidos, sino que personas con sentencias en primera instancia no puedan llegar al Parlamento [...] Hay un acuerdo elemental sobre eso y me parece perfecto”, señaló.