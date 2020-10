La congresista Zenaida Solís (Partido Morado) saludó la precandidatura presidencial de Carolina Lizárraga por dicho partido político; sin embargo, expresó su desacuerdo respecto a un presunto acercamiento de la agrupación con el Gobierno de Martín Vizcarra.

“A mí me da muchísimo gusto que Carolina Lizárraga se lance como candidata, creo que ganas tenía y el hecho de que ingrese a las elecciones internas del partido revitaliza estas elecciones. Es muy antipático ir a una votación con una lista […] Lo que no me gusta, en lo que no estoy de acuerdo es en esta expresión que le hace flaco favor a su partido político”, afirmó en diálogo con Canal N.

La fórmula de Carolina Lizárraga está integrada por Pedro Gamio, ex viceministro de Energía en la primera vicepresidencia y Jackeline Mathews Fernández, coordinadora del Eje Regional del Plan de Gobierno del partido en la segunda vicepresidencia.

Tras oficializarse su precandidatura, Lizárraga dijo a RPP Noticias que “lamentablemente, hemos sido testigos de un innecesario acercamiento al Gobierno al que deberíamos fiscalizar”, en referencia a la bancada del Congreso que integra.

“Si nosotros revisamos las votaciones, si nosotros miramos de qué manera ha trabajado la bancada, no podemos decir que hay un acercamiento al gobierno, lo que tenemos que decir es que hay un acercamiento o que hemos trabajado pegados a la sensatez, a lo responsable, a lo que corresponde”, consideró Solís.

La parlamentaria señaló que la posición de la agrupación legislativa es de “crítica constructiva”, que propone soluciones.

“Nosotros decimos siempre que somos crítica constructiva, criticamos, pero proponemos soluciones. En verdad que somos críticos, puntualmente yo, yo incomodo al Gobierno con cada cosa que hago”, destacó.