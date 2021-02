La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró que no piensa renunciar al cargo y dijo que existen personas interesadas en “desprestigiar” no solo a su institución, sino también a su gestión.

“Yo no tengo por qué dar un paso al costado. He venido trabajando desde que he empezado sin miedo. Yo sé que hay un sector interesado en desprestigiar no solamente a la institución, está interesado en desprestigiar mi gestión”, expresó en RPP TV.

“Yo no voy a dejar de cumplir con energía y decisión la misión que me ha sido encomendada por la institución y las leyes”, añadió la máxima representante del Ministerio Público.

De otro lado, Ávalos negó cualquier lentitud en la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de vacunaciones irregulares contra el COVID-19 –conocido como ‘Vacunagate’- y acotó que se inició tres días después de conocerse la noticia.

“Ese hecho se sabe un jueves en la noche y yo el día domingo anuncio que ya tomé la decisión (de abrir una investigación), ya suscribí (la resolución). ¿Tres días es mucho? Estamos en pandemia, Estamos trabajando en número reducido. ¿Tres días le parece mucho? Esto tampoco es un café express. Lunes se notificó”, subrayó.

Indicó que se viene recopilando información de la Cancillería y de testigos para posteriormente interrogar a los investigados, entre ellos el exmandatario y ahora candidato al Congreso de Somos Perú.

“Muy pronto (se tomará la declaración de Vizcarra), primero tenemos que hacer acopio de pruebas para saber qué preguntas hacer. Todo tiene un orden, estamos trabajando rápido, en pandemia”, enfatizó.

“Estamos trabajando al 30%, cada día son más las personas que se infectan, se enferman, se activa el protocolo, todo un despacho deja de trabajar. Ese hecho se está investigando, no estamos durmiendo”, sentenció.

Como se recuerda, el pasado 15 de febrero la Fiscalía de la Nación confirmó el inició de diligencias preliminares contra el expresidente por su vacunación contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, en octubre del año pasado.

Según informó a través de su cuenta en Twitter, la indagación será por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.

La Fiscalía recibirá las declaraciones indagatorias de Vizcarra, su esposa, Maribel Díaz Cabello; el doctor Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Fase III de la vacuna; y los exministros de Salud, Pilar Mazzetti, y Relaciones Exteriores, Mario López, así como del ex titular del Gabinete, Walter Martos.