Zulema Tomás: "Me someto a cualquier investigación, mi hijo no tiene novia"

La renunciante ministra de Salud, Zulema Tomás, aseguró que se someterá a cualquier investigación y afirmó que su hijo "no tiene novia, no es casado" y mucho menos conoce a la familia de la joven.

"Lo digo públicamente: me someto a cualquier investigación. De igual manera espero que no vuelvan a tocar a mis hijos, es la vida privada de mis hijos (…) Primero hablaron de consuegros. Mi hijo no es casado, no tiene novia y eso sí lo puedo decir", señaló.

En Canal N refirió que no conoce a Luz Hortencia Parra Galván, designada jefa de la Oficina de Apoyo de la Docencia e Investigación del hospital María Auxiliadora, mucho menos a Mariano Alarcón Guevara, los padres de la pareja de su hijo.

"El señor fue sancionado con un año de inhabilitación y apela a Servir (…) No lo conozco, es más, al señor en esta gestión que estoy se le sanciona un año, él apela a Servir, porque no se siguió el debido proceso, y es allí donde este hospital le da la sanción correspondiente (15 días de suspensión sin goce de haber) porque es autónomo", aseveró.

"Yo no tengo absolutamente que ver con esta designación en el sentido de que habría habido favoritismo. No conozco a la doctora. Mi hijo no tiene novia, no conozco, desconozco totalmente ese aspecto de que conozco a la familia. Mi hijo puede tal vez tener una relación sentimental, pero yo definitivamente rechazo tajantemente haber influenciado en alguna designación de alguna persona o favoritismo", añadió.

Tomás refirió que apenas asumió el portafolio del Ministerio de Salud y se emitió el reglamento de octógonos, empezaron las denuncias, primero a su esposo, Miguel Palomino Paz, quien renunció a su cargo en la Sunarp.

"Comenzaron a hacer seguimiento sistemático a mi esposo, trabajaba en el Congreso, iban a sacar un reportaje de que usaba bienes del Estado. Salió el reglamento de octógonos en julio y todo para adelante", remarcó.

Finalmente, Zulema Tomás consideró como "una omisión involuntaria" el no haber declarado que su hermana trabajaba en Sedapal desde hace cuatro años y agradeció al presidente Martín Vizcarra por haberle permitido trabajar en el Minsa.

"Efectivamente, es una omisión involuntaria de no declarar a mi hermana que trabajaba desde el 2015 en Sedapal. Y sí, lo reconozco, que hubo una omisión involuntaria (…) Yo llené como debe ser y omití. Nadie me hace notar el error", enfatizó.