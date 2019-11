Zulema Tomás niega nepotismo en nombramiento de su esposo como funcionario de Sunarp (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La ministra de la Salud, Zulema Tomás, negó de forma rotunda que haya existido nepotismo en el nombramiento de su esposo Miguel Palomino como funcionario de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Como se recuerda, Palomino solo permaneció tres días en el cargo de Coordinador de Gestión en esa Superintendencia, ya que renunció -el 30 de octubre pasado- en medio de los cuestionamientos por su contratación.

A su salida de una emisora local en el Cercado de Lima, Zulema Tomás refirió que la denuncia de nepotismo en contra suya, responde al decreto de urgencia de su portafolio sobre los medicamentos genéricos.

"No existe nepotismo. Yo no he intervenido en absolutamente ningún contrato. Este es el costo del privilegio y honor de que hoy soy ministra de Salud, el costo de estas denuncias. Estamos en la lucha frontal contra la corrupción. Estamos sacando un decreto de urgencia importantísimo que es de medicamentos genéricos que atañe a muchos intereses", subrayó.

"Renuncia para evitar estos escarnios"

Al ser consultada por el motivo de la renuncia de su esposo si es que no existió nepotismo en la contratación, Tomás respondió: "Para evitar todo esto, mi esposo ha renunciado. Renuncia por la misma finalidad de evitar estos escarnios que se están haciendo y, sobre todo, porque hay una familia de por medio, pero esta familia está más fortalecida con la finalidad de brindar más calidad de vida a la población".

Cargo a disposición de Vizcarra

En otro momento, Zulema Tomás aseguró que su cargo está a disposición del presidente Martín Vizcarra tras la polémica por esa contratación.

"Mi cargo depende del señor presidente. El cargo de cualquier ministro está a disposición del señor presidente. Soy servidora pública y, por lo tanto, estoy dispuesta a cualquier decisión", refirió.

"Con el cargo, ya sea de ministra o funcionaria o servidora pública, me voy a encargar de salvar vidas, como lo sigo haciendo hasta el día de hoy", añadió.