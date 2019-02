Adolfo Dammert: "Mientras más vivamos, más riesgo de desarrollar cáncer tenemos"

Síguenos en Facebook

No hay razones exactas para la aparición del cáncer. Es una enfermedad que no discrimina edad, sexo ni ubicación geográfica. Es por ello que Adolfo Dammert, presidente de la Liga contra el Cáncer, afirma que la única forma para estar un paso adelante contra esta enfermedad es a través de los exámenes preventivos y el diagnóstico oportuno. En el Perú, el 75% de los casos detectados se encuentra en estadios avanzados, dificultando las probabilidades de tratamiento y cura.

Si la expectativa de vida de las personas ha crecido a nivel mundial, ¿por qué han aumentado los casos de cáncer?

Mientras más vivamos, más riesgo de desarrollar cáncer tenemos, porque queramos o no el envejecimiento va produciendo un deterioro celular y eso da lugar a más casos de cáncer. Pero hay que tener en cuenta que el cáncer a una edad adulta tiene menos riesgo de muerte que a una edad joven, es decir, un adulto mayor que se le diagnostica cáncer es más probable que fallezca de otra enfermedad que del mismo cáncer. La expectativa de vida, en la actualidad, es mayor que hace 30 años, por lo que es importante realizarse chequeos para tener una mejor vida.

En el caso del cáncer a temprana edad si no se debe a hábitos de estilo de vida, ¿a qué se debe su aparición?

El cáncer tiene tres causas principales: un factor genético, que está relacionado con antecedentes familiares, un factor ambiental que tiene que ver con la alimentación, estilo de vida, contaminación, y el factor del azar. Es decir, hay personas que tienen una vida saludable y de repente desarrollan cáncer.

¿Cuánto se ha avanzado respecto a los tratamientos de cáncer en el Perú a comparación de otros países de América Latina?

Estamos muy atrasados. El Perú está a 50% del promedio de América Latina. Nos falta más detección temprana, tratamiento, contar con equipos no solo en Lima, sino a nivel nacional. Los oncólogos que se gradúan, aproximadamente 200 al año, se quedan en Lima.

O sea que hay un problema de centralización de profesionales en oncología...

Sí. Lo que pasa es que para muchos médicos ir a provincia también reduce sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, por eso no van y se quedan en Lima, porque hay más clínicas, más instituciones que pueden darle trabajo, mejor remuneración. Y no contemplan ir a provincia, no por mala voluntad sino también porque los profesionales necesitan encontrar un trabajo que les permita vivir decentemente, y poder cubrir los gastos de su familia.

Hasta la fecha, la quimioterapia sigue siendo uno de los tratamientos más difundidos en el Perú, pero respecto a la inmunoterapia, ¿cuánto se ha extendido?

Muy poco. La inmunoterapia es el futuro en tratamiento del cáncer. Lamentablemente, no es una sola enfermedad, ojalá la fuera. Son, aproximadamente, 220 enfermedades diferentes que, por su comportamiento, composición y crecimiento irregular de las células, producen este deterioro en los órganos. La inmunoterapia en el mundo está en una etapa casi inicial, y en el Perú con mayor razón. Aquí, la problemática todavía es la detección temprana. Se requiere detectar el cáncer a tiempo, porque sucede que a una persona se le detecta cáncer, pero no hay los recursos para tratarse. Hoy, el gran arma contra el cáncer es la detección temprana.

¿Cómo fomentar la cultura de prevención y diagnóstico?

Es necesario realizar una campaña a nivel nacional y debería ser encabezada por el Ministerio de Salud. Nosotros, como institución privada, hacemos todo el esfuerzo para hacer diagnósticos tempranos, pero no tenemos los recursos suficientes para hacer campañas nacionales.

¿Es cierto que cuando una persona entra a una etapa de remisión, después de 5 años, el cáncer no vuelve?

No es cierto. A partir de los 5 años, las probabilidades de vida aumentan considerablemente, pero no podemos decir que el cáncer desaparece. Hay un porcentaje importante a quienes les regresa el cáncer, por eso es importante hacerse controles.

Datos

- 33098 peruanos fallecen debido al cáncer.

- 5 tipos de cáncer son los que tienen mayor incidencia en el Perú cada año.

Sobre Adolfo Dammert

Presidente de la Liga contra el Cáncer. En 1981, fue diagnosticado con cáncer de tiroides y gracias a que lo detectó a tiempo pudo sobrevivir a esta enfermedad.