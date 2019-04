Así detectas con estas 6 señales si alguien es víctima de una relación tóxica

Síguenos en Facebook

Las mujeres son tradicionalmente las víctimas en una relación tóxica, pero los hombres también pueden ser víctimas de este tipo de parejas.

1. La dependencia emocional es una de las pistas de una relación tóxica, el no hacer nada sin consultarle al otro, sin tener su aprobación es perder la capacidad de tomar decisiones.

2. La falta de privacidad es común en esas parejas, pues una de ellas pide la clave del teléfono celular, del Facebook y las demás redes sociales a la otra persona; así controlan las amistades, las visitas a la familia de origen.

3. Los chantajes siempre están presentes en ese tipo de relación. Él o ella amenazan con irse, con terminar la relación, para que el otro se someta.

4. Dar demasiado a la pareja para que esté bien o no se moleste, se irrite o se ponga triste, también es una señal de que la relación ya no es sana, pues no es obligación de ninguna de las partes dejar de ser genuino.

5. Aislarse del mundo, perder el contacto con la familia y amigos, es un factor a tomar en cuenta, pues no hay nadie del ambiente de la persona quien pueda ayudar a superar obstáculos, debido al alejamiento.

6. El generar sentimientos de culpa a la otra persona es ver que una de ellas se sobrepone a la otra, perdiendo la igualdad en la relación.

La recomendación en estos casos es comunicar lo que está pasando a la familia o personas de confianza, luego separarse de la pareja y buscar ayuda profesional para asumir una serie de cambios personales a fin de no regresar a la relación tóxica o repetir el mismo patrón con su próxima pareja.

“Si uno se encuentre en una relación de este tipo debe buscar ayuda y luego trabajar en uno mismo para descubrir por qué se eligió a esa pareja y evitar repetir la historia”, refirió la psicóloga del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, María del Pilar Luna.

“El mayor riesgo es un feminicidio. Muchas mujeres terminan y vuelven a su relación una y otra vez con la esperanza de que la relación mejore, pero esto no va ocurrir y por el contrario se tornará más violenta”, sostuvo la especialista.