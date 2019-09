Cinco consejos para mejorar la apariencia de los pies

Síguenos en Facebook

Todas las personas quieren lucir pies saludables y sin imperfecciones. Sin embargo, los tacones, los zapatos cerrados y más factores pueden desencadenar los famosos callos, juanetes o uñeros.

Es por ello que Yudith Quispe Landeo del Hospital Almenara nos da algunas recomendaciones para lucir unos pies saludables a solo una semanas del inicio de la primavera.

1. Escoger bien la talla del zapato

Parece simple, pero es vital prestarle atención a este consejo. Estos deben resultarte cómodos y con un espacio de un centímetro para que los pies respiren.

Deben tener un tacón de 3 a 4 centímetros de altura, punta redonda y es mejor si cuenta con pega pega, puesto que los pasadores no son recomendables porque pueden apretar los pies de manera no uniforme.

2. Ni muy húmedo, ni muy seco

En verano la posibilidad de contraer hongos es de 60 a 70%, mientras que en invierno solo es de 20%, según la especialista. Esta diferencia se da por la humedad, área donde proliferan las bacterias a la que los pies se exponen.

Sin embargo, en invierno también hay un problema y es la resequedad, la cual se puede evitar con cremas hidratantes especializadas en esta zona.

3. Observarse el pie constantemente

La profesional sugiere que luego de darse un baño puede observar detenidamente sus pies, esto para reconocer sus áreas de riesgo, en donde suelen aparecer callos o uñeros. En el caso de las mujeres, los tacos y zapatos en punta pueden generar lesiones graves, por lo que evite usarlos con frecuencia.

4. Controlar el peso

Se debe manejar el peso de manera adecuada. Esto le ayudará a evitar la sudoración excesiva en la zona (efecto secundario del sobrepeso) y los callos, ya que el peso de su cuerpo no hará puntos de presión en los pies.

5. Corte de uñas y más

La especialista pide cortarse las uñas de manera recta, no redondas. De este modo no se acumulan las bacterias. Además, evite el calzado apretado y use siempre medias de algodón.