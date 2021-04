Una de las dudas más frecuentes de las madres (sobre todo las primerizas) es cómo mantener la boca de sus bebés saludable en sus primeros meses de vida. La otra cuestión es cómo proteger la dentadura de las gestantes.

La especialista en el cuidado odontológico de los niños, Pia Raffo responde las preguntas más frecuentes que se pueden estar haciendo muchas mamis.

¿Qué es la caries?

“Es una enfermedad de hábitos, se produce cuando hay un desequilibrio en la boca a causa de consumo de azúcares y mala higiene ”, advierte Pia Raffo.

¿A qué edad aparecen los primeros dientes?

“La erupción dental empieza a las 4 o 6 meses , por lo general”, comenta la doctora Pia Raffo.

¿Cómo identificar que le están saliendo los primeros dientes al bebé?

Según la especialista, Pia Raffo, los bebés presentan los siguientes síntomas:

Babeo constante

Mal humor

Febrícula

¿Cómo calmar las molestias del bebé por la erupción de los primeros dientes?

Raffo recomienda:

Uso de mordedores

Paletas

Leche materna

Fruta picada fría

Ya no se usan anestésicos tópicos

¿Se debe limpiar las encías con gasa?

“Esa es información desactualizada. Ya no se hace eso, las encías son tejidos lisos, así que la comida no se quedará pegada ahí. Se debe limpiar solo si hay dientes, no antes ”, aclara la odontóloga Pia Raffo.

¿Se recomienda usar el dedal de silicona como un cepillo?

“No, el material del que está hecho no favorece un correcto cepillado. Debe ser usado exclusivamente para masajear las encías y nada más”, dice la odontopediatra Pia Raffo.

¿Desde qué edad se puede usar cepillo?

Según la especialista Pia Raffo:

Desde la aparición del primer diente se debe usar cepillo de cerdas suaves .

. Usar siempre pasta dental con flúor de más de 1000ppm para poder tener acción anti caries.

¿Qué cantidad de pasta se recomienda usar?

Las cantidades dependen de la edad. Según la experta Pia Raffo:

En menores de 3 años: tamaño de granito de arroz.

En mayores de 3 años: tamaño de alverjita.

¿Se debe enjuagar la boca de un bebé o niño pequeño?

“No, porque la cantidad que se recomienda es mínima y no causará ningún daño si el niño no sabe escupir . No se debe enjuagar, no pasará nada”, responde la doctora Pia.

¿Con qué frecuencia se debe acudir a especialistas?

Para mantener una salud bucal adecuada, la especialista en odontopediatría recomienda:

Antes del primer año o al año de edad.

Los controles deben ser cada 6 meses.

¿Cómo cuidar la salud bucal en la etapa previa al embarazo?

La odontóloga Natalia Córdova resalta estos cuidados previos:

Lo ideal es que se hagan los chequeos cada 6 meses

Realizar limpiezas

Descartar caries

Asegurarse que todos sus dientes estén sanos

Evaluar las encías

¿Qué cambios suceden en la boca en la etapa de gestación?

“Las hormonas producen cambios en el medioambiente bucal como las encías y la saliva. Por las hormonas cambia el ph de la boca, creando una mayor tendencia a hacer caries ”, confirma la especialista Natalia Córdova.

Mitos sobre el embarazo y la salud bucal

En su experiencia, la doctora Natalia Córdova ha rescatado 2 mitos que constantemente consultan las gestantes:

Por cada bebé se le cae un diente a la madre

Durante el embarazo la mujer se descalcifica

¿Por qué no se recomienda que las mamás besen a sus bebés en la boca?

“Antes se creía que las caries se contagiaban por medio del beso. Ahora se sabe que no. Pero, eso no significa que otras enfermedades o bacterias no se puedan contagiar ”, advierte la odontóloga Córdova.

TE PUEDE INTERESAR