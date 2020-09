El confinamiento que ya lleva más de seis meses, el miedo al contagio, el estrés a causa de la pandemia por el COVID-19 sumado al frío del invierno están provocando en la población infantil la exacerbación de enfermedades dermatológicas, “en los últimos meses se ha visto el aumento de cuadros de dermatitis atópica”, señaló Rosalía Ballona, jefa del servicio de Dermatología del Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña.

La especialista dijo esta es una enfermedad que tiene un fondo emocional, por eso antes se le llamaba Neurodermatitis, de tal manera que el niño aislado, con salidas limitadas y los padres también en casa durante la pandemia, les cambia de alguna manera el ánimo, todo ese ambiente familiar se torna un poco negativo e influencia también en las exacerbaciones de la piel.

En esta temporada de invierno la dermatitis atópica se está agudizando mucho más y esto debido a que “el clima frío reseca más la piel, la humedad del ambiente la daña más aún y las costumbres equivocadas de no bañar al niño cuando hace frío, hace que el sudor, la grasa, el sebo se quede pegado en la piel y exacerbe las lesiones”, indicó.

Agregó, que los más afectados son los menores de seis meses, por forma severa en cómo se presenta, lo primero que hacen es fastidiarse, llorar mucho y en segundo lugar es frotarse y erosionar la piel. Entonces, “los padres deben observar las lesiones eritematosas, (enrojecimiento de la piel), que les va a brotar en la carita como una piel áspera rojiza que le fastidia, esto puede avanzar hacia la parte anterior del cuello, o hacia la cara lateral de los brazos”.

“En los niños de más edad las lesiones van a aparecer en los pliegues de los brazos detrás de las rodillas, es decir los brotes de lesiones denominadas eczemas les pica, molesta, y a veces no pueden rascarse lo que origina llanto, fastidio y se tornan irritables”, añadió la dermatóloga.

Recomendaciones

La primera recomendación es bañarlo. El baño se prefiere que sea completo, de inmersión dentro del agua, pero también existe el baño con toalla, que se humedece y se limpia la piel del niño.

Si pueden bañarlo a diario en un ambiente adecuado con todas las condiciones para que no haya cambios de temperatura y no empeore, bienvenido sea; pero si no tuviera las condiciones o el niño está resfriado, o hay cierto temor de los padres, entonces puede hacerlo, un día baño completo y otro día con toalla húmeda , “se puede alternar, pero no dejar de limpiarlo, la grasa y sebo pegado causa alergia es como un ácido una sustancia irritante para la piel y es un error aplicarle crema sin aseo porque el mal empeora”, aseveró.

“El uso de cremas humectantes o emolientes es lo indicado, pero si el niño tiene brotes de lesiones, granitos, tiene que recurrir a un especialista para la indicación correcta” señaló.

Recordó a los padres de familia, que el servicio ha programado a todo el equipo de especialistas para la atención por telemonitoreo y teleorientación y contestar cualquier consulta sobre problemas dermatológicos.

TE PUEDE INTERESAR:

Ministra Pilar Mazzetti: “El coronavirus llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con este virus”

Actriz Andrea Luna revela que tuvo COVID-19: “Tengo los anticuerpos... pero he quedado delicada” (VIDEO)

Después de chocarle su camioneta, Silvia Cornejo regresó con Jean Paul Gabuteau (VIDEO)

Sextillizas desafían la pandemia y comparten laptop para poder realizar sus clases virtuales (VIDEO)

VIDEOS RECOMENDADOS:

Universitario lanzó camiseta conmemorativa a la lucha contra el Alzheimer

España: Universitario lanzó camiseta conmemorativa a la lucha contra el Alzheimer | VIDEO