Conoce la rutina para tonificar tus músculos para este verano 2020

A través del correcto y adecuado entrenamiento, así como de un adecuado ritmo y forma de alimentación, hombres y mujeres buscan tonificar sus músculos, es decir, mantener firmes y definidas ciertas partes del cuerpo como brazos, piernas o abdomen.

Sin embargo, pese a seguir con una “rutina recomendada”, algunas personas no logran los objetivos esperados. A continuación, la Dra. Elaine Chang, especialista de la clínica láser Aquamed, señala algunos de los errores más comunes.

Mala posición al hacer ejercicios: Algunas personas suelen obviar este punto a causa de la constante práctica y rutina, pero es importante tener el control de cada movimiento, especialmente considerando que muchos de los ejercicios que se trabajan implican a una de las partes más importantes del cuerpo: la columna vertebral.

Exigirte más de lo que realmente puedes: Es bueno variar de rutina y aumentar o desacelerar el entrenamiento; sin embargo, debes ser siempre honesto con lo que tu cuerpo puede resistir. El exceso de peso de carga hará que adquieras malas posturas y con ello, posiblemente, este hecho desencadenará en lesiones.

No alimentarte correctamente: No hidratarse o llevar una dieta mal equilibrada podría generar un efecto contrario al que deseamos. Por ello es necesario alimentarse con proteínas que te brinden la energía suficiente para cumplir con el entrenamiento y no desgastar los músculos.

Mantener un descanso proporcional a la exigencia física: Los músculos necesitan recuperarse, por ello es poco recomendable entrenar todos los días pues podría frenar el desarrollo muscular. Intercalar periodos de entrenamiento es la mejor opción.