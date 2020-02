Según el infectólogo del Instituto Nacional de Salud, Manuel Espinoza, el coronavirus llegará al Perú, aunque no puede estimar un plazo, pues en muchos casos los turistas no presentan síntomas; e indicó que el uso de mascarillas solo protege a la persona para no contagiar una enfermedad, pero no evita que esta se contagie de algún virus.

“Estamos seguros de que va a llegar (a Perú)... pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso porque mucha gente asintomática va a venir. Nadie sabe en qué porcentaje porque va a haber gente asintomática que se va a desplazar”, precisó en RPP.

Manuel Espinoza indicó que el virus se transmite por gotas de saliva en forma directa o indirecta y refirió que el coronavirus es bastante débil a los cambios de temperatura y mueren rápidamente con alcohol.

Ante ello, aconsejó a la ciudadanía lavarse las manos y usar alcohol en gel a fin de disminuir el riesgo de transmisión; además instó a reducir el contacto físico, como evitar saludarse entre personas que tengan algún síntoma de la enfermedad.

Como se sabe, en la víspera la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aseguró que no existen casos confirmados de coronavirus en Perú.

