Con la llegada del COVID-19, las mascarillas han cobrado protagonismo en la vida de todos los ciudadanos. El gobierno, incluso, ha anunciado su uso obligatorio para los días en los que los ciudadanos salgan a comprar sus alimentos básicos.

Esta situación ha generado el desabastecimiento de este producto y ello, en consecuencia, la venta de mascarillas hechas a base de cualquier material que se tenga a la mano y que por supuesto, no nos protege.

Ante esta necesidad, la Dra. María Elena León Marrou, docente de la UCV, nos enseña una técnica que permite impermeabilizar la tela a usar en una mascarilla casera, con la finalidad de evitar el contagio por tos o estornudo de las personas infectadas.

Materiales:

. Tela: Puede ser de cualquier material como lino o algodón. Incluso se puede reciclar un pedazo de sábana o las fundas de las almohadas; eso sí, lavarlas bien antes de iniciar el proceso.

. Parafina: Es un producto sólido inerte, no emite ningún olor ni sabor. También se pueden utilizar otro tipo de ceras como la cera de carnauba, abeja o candelilla. Todos estos tipos de ceras, son consideradas por la OMS y la FAO como ceras grass, por lo tanto, no causan daño en la salud de los consumidores. Es importante resaltar que la parafina no generará ningún efecto negativo siempre y cuando no entre en proceso de combustión. En caso de no encontrar este producto, puede reemplazarse por velas blancas ya que están hechas a base de parafina.

. Envase: para diluir la parafina e impermeabilizar la tela.

Procedimiento:

. Poner a fuego en una cacerola 3 tazas de agua (esto dependerá de la cantidad de tela que se quiera impermeabilizar).

. Cuando empiece a hervir, colocamos 30 gr. aproximadamente de parafina.

. Cuando la parafina ya está disuelta, procedemos a sumergir la tela en la olla, es importante que esté completamente sumergida, esperamos unos 20 segundos y apagamos el fuego.

. Dejamos enfriar unos segundos, lo suficientemente fría para poder cogerla y ponerla a secar.

Por un proceso de adsorción, las partículas de la parafina al fundirse, entran en contacto con la superficie de la tela y se adhieren a ella, llenando lo vacíos que puedan haber quedado.

Finalmente debemos planchar la tela para sellar la parafina, esto también permitirá que las partículas sobrantes, al ser muy finas se volaticen.

Para probar la correcta impermeabilización, colocamos unas gotas de agua sobre la tela, e inmediatamente vamos a notar que estas no son absorbidas, por el contrario, solo se quedan en la superficie de esta. Otra prueba de que este proceso ha sido exitoso, es que, al voltear el otro lado de la tela, esta se encontrará completamente seca.

Mascarillas contra el coronavirus: ¿Cómo hacer una mascarilla casera segura?