Cuarentena útil: ¿Sabes cómo limpiar y desinfectar los alimentos que traes a casa?

Todos hemos leído o escuchado que una de las características principales del coronavirus es su rápida propagación y alto peligro de contagio, por ello es vital no solo lavarnos las manos correctamente sino, además, limpiar y desinfectar los alimentos que compramos y llevamos a casa.

Para conocer qué implementos necesitamos y cuál es la técnica adecuada para limpiar y desinfectar nuestros alimentos, el epidemiólogo Jorge Samamé nos da las siguientes recomendaciones:

¿Con qué limpiamos nuestros alimentos?

En una botella reciclada de medio litro colocar una tapita de lejía y mezclar. Es importante que la botella tenga una tapa en spray para poder usar nuestra preparación sin dificultades.

Lleva tu propia bolsa al supermercado

El especialista nos recomienda llevar nuestra propia bolsa de tela al supermercado para evitar tener que usar las bolsas que ofrecen en los establecimientos. Esto como una medida más de protección.

¿Dónde debo limpiar mis alimentos?

El epidemiólogo sugiere tener una zona especial en nuestra cocina o sala destinada a poner las bolsas de las compras para luego limpiar y desinfectar nuestros productos antes de guardarlos.

¿Cómo limpio mis alimentos?

Es importante limpiar cada producto que compremos y llevemos a casa. Nuestros paquetes de arroz, azúcar, galletas, etc., así como también nuestras frutas y verduras, deben ser desinfectados debido a que no sabemos quién ha tenido contacto directo y los ha manipulado. Entonces, con un paño de cocina limpio, y utilizando nuestra preparación de agua y lejía, procedemos a frotar con cuidado nuestros alimentos para quitar cualquier germen. En el caso de algunas frutas y verduras (como las fresas, papas, camotes, etc.) será necesario lavarlas en agua por 10 segundos, y luego empezar con la limpieza integral con nuestra solución desinfectante y paño.