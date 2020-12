La epidemia del coronavirus ha puesto a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) como pilares fundamentales para la supervivencia de los pacientes. Muchos de ellos han sido dados de alta de este lugar y llevados a casa, donde también deben recibir atenciones especiales, ya sea de forma temporal porque se está recuperando de una lesión u operación, o permanente por una patología. Para Ana Cabello, directora de enfermería de la clínica Ricardo Palma, muchas familias se encuentran hoy en esta situación complicada y tratan de acondicionar un espacio para cuidar y ayudar al paciente que se encuentra postrado en una cama.

¿Cómo tratarlos desde casa? Cabello aconseja tratar en lo posible de adquirir una cama clínica, de no ser posible acondicionar un colchón inflable encima de una tarima para facilitar la comodidad del paciente. “Esto evitará que tenga lesiones de úlceras, enfermedades debajo de las sábanas y escaras provocadas por una presión continua del colchón de látex, tela y sintético. La piel choca con la cama y al no haber desfogue no habrá irrigación de la sangre por falta de oxígeno”, explica la experta. A esta atención hay que sumarle la paciencia para cambiar de posición cada dos horas al convaleciente, también ayuda colocarles almohadas debajo de los talones, en la entrepierna y la cintura y humectarlos con una crema o aceite de oliva virgen, en las nalgas, espalda, brazos y pies para que la piel no se deshidrate.

SIN ALCOHOL. Entre los cuidados básicos que requiere el paciente está la higiene. Según Cabello, se debe cambiar el pañal con frecuencia para evitar escaldaduras, además, al asearlo se debe usar una esponja, agua temperada, jabón de glicerina (no pañitos húmedos porque contienen alcohol y pueden dañar los genitales). Al secar al paciente con una toalla, no se debe refregar, sino hacerle pequeños toques.

NUTRICIÓN. Un tema muy importante en los pacientes postrados en cama es la alimentación, pues muchas veces aumenta la carencia de nutrientes. La nutricionista Claudia Agüero explica que la dieta debe ser variada, rica en proteínas, vitaminas y minerales. En ocasiones es necesario un aporte nutricional complementario.

“Hay que asegurar un aporte diario de fibra con frutas y verduras para favorecer la evacuación intestinal. El consumo de líquidos debe ser 1.5 a 2 litros al día como mínimo, salvo que exista una contraindicación médica”, añade. Recomienda, además, que el paciente no debe acostarse inmediatamente después de comer, con el fin de evitar reflujos de jugo gástrico. Solo puede hacerlo hasta pasados 30 minutos después de la ingesta.

Terapias

Si es posible, desplazar al paciente en una silla de ruedas y realizarle masajes y rehabilitación en sus extremidades.