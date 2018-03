Día Mundial del Sueño: 45% de la población mundial sufre de algún trastorno

Síguenos en Facebook y YouTube

¿Te has puesto a pensar si duermes lo suficiente? ¿Qué puede pasarte si no lo haces? Desde el 2008 se celebra el Día Mundial del Sueño a fin de tomar conciencia sobre los trastornos del sueño, sus causas y consecuencias.

EsSalud: El 60% de asegurados sufre de insomnio

Actualmente los problemas del sueño son considerados una epidemia mundial que disminuye la calidad de vida de las personas. En todo el mundo, 45% de la población padece de un problema del sueño, aunque muchos no son conscientes de ello.

“La mayoría de los trastornos del sueño se pueden prevenir o tratar, sin embargo, menos de un tercio de los pacientes buscan ayuda de un especialista”, señala el Doctor Felipe Carrillo, neurólogo de la Universidad Norbert Wiener.

Según el especialista, tres elementos determinan la calidad de un buen sueño:

Duración: Debe ser suficiente para que la persona que duerma esté descansada y alerta al día siguiente.

Continuidad: Los periodos de sueño deben ser sin interrupciones y de corrido.

Profundidad: El sueño debe ser lo suficientemente profundo como para ser reparador.

Cuando dormimos menos, por partes y en alerta, nuestro cuerpo y mente no funcionan de la misma manera que lo harían si dormimos al menos siete horas de corrido, como recomienda la Organización Mundial de Salud. Preste atención y conozca algunas de las consecuencias de dormir poco y mal:

Propensos a accidentes

Desde accidentes caseros hasta automovilísticos son causados por la falta de sueño. Si no duermes bien, no estarás atento a tu entorno y tus reflejos no reaccionaran rápidamente.

Obesidad y diabetes: Dormir poco hace que las personas no se alimenten adecuadamente y busquen alimentos altos en calorías y azúcares para que los despierten.

Salud mental afectada: La falta de sueño provoca ansiedad, depresión y otros trastornos mentales que, en muchos casos, requieren de medicación para ser tratados.

Rendimiento físico afectado: Una mala noche le restará energía a nuestro cuerpo y sentiremos sueño todo el día, lo que no permitirá realizar nuestras actividades con normalidad.

Perdida de atención y memoria

Dormir poco tiene un efecto negativo en nuestra capacidad cognitiva. Afecta la capacidad de atención, concentración, aprendizaje y de recordar cosas.

Si sufres de algún trastorno del sueño como apnea, insomnio, sonambulismo o piernas inquietas, no dudes en buscar la ayuda de un experto. Que nada te quite el sueño.