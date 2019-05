Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos: 5 mitos a los que se enfrenta el donante

Síguenos en Facebook

Algunos mitos perduran en el colectivo acerca de la donación de órganos, por eso en Perú solo hay un donante por cada millón de habitantes, a pesar de que los órganos de un donante puede salvar a más de 8 personas.

1. Se cree erróneamente que los médicos de la sala de emergencias no se esforzarán en salvarle la vida a una persona que ha indicado que desea ser donante. Los médicos y todos los profesionales de la salud, éticamente harán todo lo humanamente posible para salvarle la vida al paciente, aunque sea donante. Solamente una vez declarada la muerte cerebral un equipo de profesionales totalmente diferente interviene en el recién fallecido.

2. Las religiones se oponen a la donación de órganos y tejidos. Aunque es cierto que algunos credos religiosos se oponen a la transfusión de sangre, no lo hacen con la donación de órganos y tejidos.

3. Si soy de edad muy avanzada no puedo donar mis órganos. La calidad de los órganos es independiente de la edad del paciente, pues por ejemplo un paciente puede haber muerto por complicaciones en el hígado, pero tener córneas excelentes, o un corazón sano.

4. El paciente puede “despertar” de la muerte cerebral. No es posible, pues al declararse la muerte cerebral de un paciente no hay ninguna posibilidad de revivir, ya que éste solo está vivo por las máquinas que realizan sus funciones vitales. Y no es lo mismo que estar en coma, que es cuando la persona está viva pero en estado vegetativo.

5. Se traficará con los órganos donados. No se han registrado casos de tráfico de órganos, pues los trasplantes de los mismos son procesos muy complicados, se necesita que los órganos están en buen estado, que los donadores sean compatibles, un banco de sangre y centros quirúrgicos las 24 horas los 7 días de la semana.