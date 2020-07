En esta pandemia por el nuevo coronavirus, muchas personas que sufren alergias pueden confundir los síntomas que tienen comúnmente con la COVID-19. Para conocer las diferencias, Correo conversó con Alexandra Lokee, Gerente Médico de Alergias, Resfriado y Tos de Sanofi.

“Los síntomas de la rinitis alérgica son bastante limitados a la nariz. Hay congestión nasal obstrucción nasal, goteo nasal que siempre es de un moco color claro y estornudos. A veces da un poco de ojos llorosos y rojos, pero la mayoría de la veces es concentrado en la nariz”, expresó la especialista.

Si el usuario tiene síntomas más graves como dificultad respiratoria, entre otras, debe acudir a un médico para que lo evalúe y descarte un posible caso de coronavirus.

“Cuando las personas tienen síntomas como malestar general, fiebre, dificultad respiratoria, dolor muscular, hay que buscar ayuda médica inmediatamente para saber si es otra enfermedad”, recomienda Lokee.

No dejar el tratamiento

Alexandra Lokee sugirió a los pacientes que sufren de alergias y otras enfermedades a que continúen con su tratamiento porque se desconoce cómo actúa la COVID-19 en dicha población.

“En ese tiempo de pandemia, para todas las personas que sufren enfermedades respiratorias, alérgicas o no alérgicas, ya sea bronquitis crónica, asma y rinitis alérgica, deben mantener su tratamiento porque no sabemos cómo esta enfermedad puede interactuar con la otra”, indica.

¿Cómo tratar una alergia?

Lo que debe hacer una personas que sufre una alergia es evitar el alergeno, que es la sustancia que detona todos los síntomas. Si aún no se sabe qué lo provoca, se debe acudir a un alergólogo para que realice pruebas en la piel de pacientes y así detectarlo.

“De no poder hacerlo todavía, pueden tomar medidas generales en la casa como son lavar las sábanas con agua caliente para evitar los ácaros, los peluches. Limpiar muy bien las alfombras, cambiar las cortinas de tela por persianas y no fumar en la casa. Además, de no usar químicos muy fuertes. Afuera del hogar, evitar salir en horas picos de congestión automovilística”, complementa.

Lavados nasales

Los lavados nasales con agua salina ayudará considerablemente a los que sufran con los fuertes síntomas de las alergias debido a que limpia la mucosa nasal del alergeno.

“Eso ayuda mucho para la respiración. Con una jarrita por una nariz se echa el agua salina y sale por el otro lado. Eso limpia la mucosa nasal y ayuda a que la persona no tenga tantos estornudos ni tantas molestias por el alergeno que probablemente se ha pegado a la mucosa nasal”, señala Alexandra Lokee.

