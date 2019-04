Dile adiós al hígado graso con 5 alimentos naturales [receta para los bebedores frecuentes]

Síguenos en Facebook

Si eres de los que bebe alcohol los fines de semana, debes cuidar tu alimentación para prevenir las enfermedades por hígado graso. Por ello, agrega a tu dieta semanal los siguientes 5 alimentos naturales:

Tratamiento para el hígado graso con alimentos naturales

Limpia la grasa de tu hígado con alimentos naturales y evita futuras complicaciones con tu salud. Esta es una recomendación especiales para las personas que están acostumbradas a consumir el alcohol.

1.- Toronja:

La toronja tiene propiedades que activa los componentes encargados de la oxidación de los ácido grasos del hígado. Comienza a eliminar la grasa del hígado y mejorar su funcionamiento. Consumir toronja en ayunas 5 veces a la semana.

2.- Rábanos

Los rábanos son desintoxicantes efectivos que desinflama la bilis y el síndrome metabólico (principal factor del hígado graso). Puedes consumirlos en ensaladas 3 veces a la semana o en jugos 5 veces a la semana.

3.- Jengibre (kión)

El jengibre contiene antioxidantes que ayuda a limpiar los órganos en general y disminuye los triglicéridos, uno de los causantes del hígado graso. Se recomienda consumir como infusión o en ensaladas (rallado una cucharada).

4.- Alcachofas

Las alcachofas contienen la propiedad denominada bioflavonoide (cinarina) que tienen la capacidad de regenerar el hígado. En consumo ideal es en jugo todas las mañanas en ayunas o consumir como infusiones 3 veces al día.

5.- Acelga

La acelga contiene alto hierro y tiene la capacidad de depurar y regenerar el hígado. Los especialistas recomiendan consumir en ensaladas y jugos 5 veces a la semana.

¿Qué es un hígado graso?

En términos médicos, el hígado graso es conocido como Esteatosis hepática e hígado adiposo. Es una enfermedad por la acumulación de la grasa en hígado que dificulta la función del órgano, que es eliminar toxinas y almacenar energía.

Existen dos tipos de enfermedad de hígado graso:

1.- Enfermedad por hígado graso alcohólico. Esta enfermedad es generado por el alto consumo del alcohol.

2.- Enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad no está generada por el consumo del alcohol que puede ser simple o hepática no alcohólica

¿Cuáles son los síntomas de hígado graso?

Los síntomas que hígado graso por el consumo del alcohol son silenciosas. Sin embargo, los síntomas que podrían sentirse - en el caso que se presente - es cansancio y molestias en el lado superior derecho del abdomen.

Los signos del hígado graso son hígado creciente (hepatomegalia), signos de cirrosis (ictericia).

¿Cuáles son los exámenes que se tiene que hacer para descartar?

- Examen de sangre

- Pruebas de función hepática

- Pruebas de imagen (ecografía)

- Biopsia hepática

¿Quiénes son propensos a tener enfermedad por hígado graso?

Las personas que está propensos a desarrollar el hígado graso son:

- La personas que tienen prediabetes y diabetes tipo B

- Las personas que sufren con obesidad

- Las personas que tienen alta grasa en la sangre (triglicéridos y colesterol)

- Las personas que tienen trastornos metabólicos

¿Causas del hígado graso?

El hígado graso no tiene una causa evidente, pero existen ciertos factores como:

- Obesidad o sobrepeso

- Prediabetes

- Diabetes tipo 2

- Colesterol alto

- Triglicéridos altos

- Hipertensión arterial

- Pérdida de peso o una mala dieta

- Cirugía de la derivación gástrica

- Enfermedades intestinales

- Algunos medicamentos para tratar el cáncer