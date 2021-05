La vacunación contra el Covid-19 es, hoy por hoy, la más relevante en el mundo. A pesar de ello, es importante no perder de vista otras enfermedades ante las cuales también se debe estar informado y protegido, como la influenza y el neumococo, para mantener reforzado nuestro sistema inmunológico y estar mejor prevenidos por si tuviéramos que enfrentar una enfermedad crónica, como el coronavirus. La Dra. Ana Ramos, directora médica de Pacífico, brinda recomendaciones y despeja dudas sobre recibir la vacuna contra la influenza o neumococo, en un contexto de vacunación masiva contra el SARS-CoV-2.

¿La vacuna contra el neumococo o la influenza protege contra el Covid-19?

Estas vacunas no brindan protección contra la Covid-19 o sus complicaciones ya que, al ser agentes patógenos diferentes, no se considera que otorguen protección. Y hasta la fecha no hay data que lo demuestre. “Sin embargo, las vacunas para la influenza y el neumococo se deben seguir aplicando para reducir el riesgo de estas enfermedades, sobre todo en los grupos más vulnerables, como niños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas”, comenta la Dra. Ramos.

TE PUEDE INTERESAR | Candidato Pedro Castillo y Verónika Mendoza firman acuerdo de respaldo de cara a la segunda vuelta

¿Cuánto tiempo esperar para vacunarse contra el Covid-19 si se recibió la vacuna contra la influenza o neumococo?

De acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales, debe haber un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de la vacuna contra el SARS-CoV-2 y cualquier otra vacuna contra otras afecciones, tanto después de la primera como de la segunda dosis. “En caso de haber recibido una vacuna previa a la aplicación de la del Covid-19, es recomendable informar al personal a cargo de la vacunación”, agrega la especialista.

Si se ha tenido Covid-19, ¿cuánto tiempo esperar para vacunarse contra la influenza?

La vacunación contra la influenza debe retrasarse hasta que la persona deje de estar enferma. Esto por dos motivos. El primero, que la persona se encuentra débil, batallando la enfermedad; el segundo es que se debe esperar a estar totalmente fuera de peligro para acudir a un centro de vacunación, de lo contrario, se corre el riesgo de propagar el virus.

¿Vacunarse contra la influenza puede aumentar el riesgo de contraer Covid-19?

Las vacunas ayudan al sistema inmune a combatir infecciones de manera más rápida y eficaz, mas no generan enfermedad ni debilitan el sistema inmune. Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza no incrementa el riesgo de infección con otros virus respiratorios, incluidos los coronavirus.

¿Qué vacuna priorizar entre la influenza y la Covid-19?

No existe una recomendación estándar sobre una vacuna a priorizar. Ahora, si la programación de ambas vacunas es menor a dos semanas, dada la coyuntura y la escasez de vacunas contra el Covid en nuestro país, resulta razonable priorizar esta y postergar la aplicación de la vacuna que protege de la influenza.

Atención

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de las diez enfermedades que causan más muertes a nivel mundial son respiratorias.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus Perú: 33 provincias estarán en nivel extremo desde el 10 hasta el 30 de mayo