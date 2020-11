La pandemia ha acentuado las desigualdades que ya existían en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en el país. Con la Emergencia Sanitaria se registró un preocupante descenso en la atención del Programa de Planificación Familiar, lo que generó que miles de mujeres y hombres en edad fértil que accedían frecuentemente al uso de métodos anticonceptivos modernos de forma gratuita dejarán de hacerlo, estando expuestos a embarazos no planificados y muertes maternas.

Casos que se incrementaron debido a la suspensión de consultas externas a gestantes jóvenes, la restricción para acceder a contraceptivos avanzados, así como a procedimientos de emergencia, explica el doctor Abelardo Peña, especialista de Planificación Familiar de Inppares. Y señala que además de los embarazos no planificados, también existen otros efectos negativos que tienen un alto impacto en la población, como lo es el aumento de muertes maternas en nuestro país.

MUERTES MATERNAS

En lo que va del año, hasta el mes octubre, se han registrado 316 fallecimientos maternos directos e indirectos, proyectando que se incrementarían en un 40% en comparación al año pasado. Las regiones con mayor incidencia de casos fueron Lima Metropolitana, Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Junín, Piura y Cusco, los cuales concentran el 62% del total de decesos. Sin embargo, la edad promedio de las mujeres fallecidas fue de 30 años, registrando 22 casos en menores de 17 años, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA.

EMBARAZO ADOLESCENTE

Para el doctor Guillermo Atencio, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, “el embarazo adolescente tiene una repercusión directa con el incremento de muertes maternas debido a las restricciones para acceder a métodos anticonceptivos modernos, consulta y consejería”. Hay un incremento del 12% de embarazos adolescentes en todo el país; sin embargo, en algunas regiones como Iquitos, esta cifra puede ser mayor.

EMBARAZOS NO PLANIFICADOS

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre las consecuencias más notorias de la actual pandemia estaría el incremento de embarazos no planificados a nivel mundial y Perú no sería la excepción. Se estima que, en nuestro país, debido al acceso restringido a los servicios de Planificación Familiar y al bajo uso de métodos anticonceptivos modernos, habría un aumento de hasta 100 mil nacimientos no planificados durante el periodo 2020-2021, según un estudio realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

¿CÓMO PREVENIR?

Actualmente, el Ministerio de Salud ha reanudado la atención en Planificación Familiar en más de 8 mil establecimientos de salud a nivel nacional. De esta forma, la población puede acceder gratuitamente a los métodos anticonceptivos de su preferencia, tales como: pastillas anticonceptivas, preservativos (masculinos y femeninos), inyección mensual y trimestral, entre otros. Además, se vienen brindando los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC), como el DIU y el implante subdérmico, con los cuales, con una sola visita al establecimiento de salud, las mujeres pueden protegerse entre 3 y 12 años. dependiendo de cuál contraceptivo elijan. De esta manera, se exponen menos frente a la COVID-19.