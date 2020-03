El panorama que presentan las avenidas principales de gran parte de las ciudades del planeta incluye personas usando mascarillas a fin de evitar ser portadoras del nuevo coronavirus. Sin embargo, este acto de prevención sería inútil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura en un estudio publicado el último fin de semana que el COVID-19 no se transmite a través del aire, por lo que el uso de mascarillas no es necesario en personas que no hayan contraído la enfermedad.

En el análisis que se presenta en el citado estudio se confirma que la única vía de contagio del nuevo coronavirus se da a través de las gotitas respiratorias que un infectado propaga al estornudar o toser.

“La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas”, se indica en el citado estudio.

Sin embargo, hay una excepción a la regla: los tratamientos médicos. Es en esta situación cuando es posible que el virus puede ser transmisible vía aérea debido al llamado efecto aerosol que se produce en una intubación o respiración asistida.

