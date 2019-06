Esta cirujana analfabeta es una médica reconocida mundialmente

Síguenos en Facebook

Mamitu Gashe es originaria de África Oriental, quien a los 15 años, pobre y analfabeta, fue desposada por un hombre de su localidad, 10 años mayor que ella. Tuvo complicaciones con su embarazo y la llevaron a un hospital de la capital, Adís Abeba.

Su labor de parto duró cuatro días; perdió el conocimiento y al despertar, le informaron que su bebé nació muerto al no poder salir por el conducto vaginal. No solo fatiga y desgaste emocional tuvo, sino también dolores en la cavidad vaginal, incontinencia urinaria y fecal, desarrollando así una fístula obstétrica, que es la formación de un orificio entre el canal de parto y la vejiga o el recto. La madre no tiene control de la orina o de las heces, sgún BBC.

Mamitu fue llevada al hospital Princess Tsehai, donde fue tratada por un matrimonio de ginecólogos australianos, Reginald y Catherine Hamlin. Su recuperación tardó más de dos años, y luego comenzó a asistir el hospital.

Reginald comenzó a capacitar en los procedimientos quirúrgicos al ver su capacidad e interés por la medicina. Comenzando por realizar pequeñas incisiones, coser de forma superficial heridas, Mamitu se acercó más y más en el quirófano hasta que de forma rutinaria realizó las cirugías de fístula obstétrica en el hospital.

Mamitu Gashe ha sido reconocida después de décadas como una de las mejores cirujanas de fístula en el mundo.

En 1989 fue condecorada con la Medalla de Oro otorgada por el Colegio Real de Cirujanos de Londres.

Mamitu narra que su experiencia con la fístula obstétrica le ha desarrollado un sentimiento de empatía fuerte, y que esto ha hecho que su trato con los pacientes sea tan amoroso; además de señalar un mejoramiento en la calidad de clínicas y hospitales en Etiopía durante las últimas décadas, no obstante, asegura que aún hay mucho por hacer.