Esta niña se infecta jugando en una pocilga con pulgas que se incrustan en sus pies (FOTO)

Síguenos en Facebook

El último número de la revista The New England Journal of Medicine ilustra el caso de una niña de 10 años, que se fue de viaje al Brasil rural, en una pocilga sin usar zapatos ni calcetines, y regresó con los pies llenos de unos terribles puntos negros.

Tras 10 días de dolor en los pies de la criatura, sus padres la llevaron a una clínica de atención primaria. Las pápulas de la pie, que no tienen pus, le producían una insoportable picazón en la planta y en los dedos. Los médicos le quitaron los múltiples huéspedes (y los huevos del insecto) que había en cada una de las ampollas y le diagnosticaron tungiasis.

La tungiasis es una infección de la piel hecha por la hembra de la pulga de arena Tunga penetrans , un ectoparásito que viveen todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo. La sobreinfección bacteriana puede causar complicaciones potencialmente mortales, como tétanos o gangrena.

La paciente, que había recibido previamente todas las vacunas recomendadas contra el tétanos, también recibió un tratamiento que incluyó la eliminación de los insectos y el cuidado de las heridas. Esas soluciones permitieron que la niña se recuperara completamente y sin presentar complicaciones añadidas.