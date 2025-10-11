Las personas que fuman tienen hasta cuatro veces mayor riesgo de padecer degeneración macular. Esta enfermedad, que afecta a ocho millones de personas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, aparece en mayores de 50 años y provoca pérdida de la visión.

“La degeneración macular asociada a la edad destruye lentamente la visión central y aguda debido al deterioro progresivo de la mácula, área central de la visión, como parte del proceso de envejecimiento. En consecuencia, la persona pierde la visión central de forma irreversible”, dijo Carlos Wong Morales, médico oftalmólogo especializado en retina y vítreo de la Clínica Especializada Wong Oftalmólogos.

TRATAMIENTO

El tratamiento depende del tipo de degeneración macular. Si es de tipo seco, que es el 90% de los casos, se trata con vitaminas y antioxidantes basados en la fórmula Areds 2, que ayudan a prevenir las formas más graves de la enfermedad y a reducir la probabilidad de tener un sangrado.

Cuando es de tipo húmedo, que representa el 10% de los casos, y ocurre cuando el ojo sangra, el tratamiento es con inyecciones intraoculares.

De otro lado, el oftalmólogo Wong Morales destacó que es importante que quienes tienen esta enfermedad tengan seguimiento médico porque las degeneraciones maculares secas se pueden convertir en húmedas y llevar al paciente a requerir inyecciones intraoculares.

Especialistas señalan que ciertos hábitos pueden ayudar a prevenir la degeneración macular o retrasar su avance

CONSEJOS PARA PREVENIR

No fumar. El tabaco es uno de los principales factores de riesgo, ya que daña los vasos sanguíneos de la retina y acelera el deterioro ocular.

Cuidar la alimentación. Seguir una dieta rica en frutas, verduras, pescado y alimentos con antioxidantes (vitaminas C y E, zinc, luteína y omega-3) ayuda a proteger la salud ocular.

Realizar controles. Una revisión anual a partir de los 40 años permite detectar a tiempo signos tempranos de degeneración macular u otras enfermedades oculares.

Proteger los ojos del sol. Usar lentes de sol con filtro UV previene el daño de la radiación ultravioleta en la retina.