Muchas personas que tienen una pérdida auditiva leve ni siquiera se dan cuenta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipoacusia- más conocida como sordera y que puede afectar el desarrollo social, cognitivo y laboral- ocupa el tercer lugar en las patologías que conllevan a años de vida con discapacidad.

Para Juan Chaparro Morante, otorrino docente de la Facultad de Medicina Humana de la USMP, en el caso de los adultos mayores, si no se controla o se lleva un correcto tratamiento, aparte de perder la audición en uno o ambos oídos, puede originarles demencia senil, Alzheimer, fracturas óseas y otras patologías. “Debido a que no escuchan, no pueden interactuar. Se desconectan de su entorno, se vuelven irritables, depresivos y al salir de su zona de confort (de casa) pueden sufrir accidentes al no percibir el claxon o un semáforo”, explica el especialista.

FACTORES. ¿Al envejecer, es normal perder la audición? El médico del hospital Cayetano Heredia, menciona que sí, pero no en todos los casos ocurre. La prevalencia de hipoacusia fluctúa entre un 30% en mayores de 65 años y hasta un 60% en mayores de 85 años. Existen varias causas por las cuales se desarrolla la hipoacusia, una de ellas es la degeneración de los sentidos por los años, genética, hipertensión, diabetes, haber recibido medicamentos tóxicos para el oído, pero principalmente, la exposición crónica a ruidos. Este último es causado por el uso de audífonos o auriculares que se usaron desde muy jóvenes y que habrían dañado poco a poco el oído interno.

SIN cura. El doctor Jorge Centeno, otorrinolaringólogo de la Clínica Ricardo Palma, comenta que esta enfermedad no tiene cura, pero se puede corregir la audición perdida para que el paciente pueda comunicarse y desarrollar sus actividades con normalidad. Alerta que entre los síntomas más frecuentes están la pérdida de la audición detectada por el mismo paciente o su entorno, presencia de ruidos internos, llamados también tinnitus, que se pueden sentir en uno o ambos oídos llegando a ser muy molestos, y distorsión en los sonidos escuchados.

Al respecto, en el caso de niños y adolescentes, también hay probabilidad que presentan hipoacusia, ya sea por una lesión, exposición prolongada a ruidos fuertes y constantes y herencia recesiva de los padres.

Sepa que

Nuestro cerebro es el encargado de interpretar los mensajes que previamente captaron los oídos como ondas sonoras.

