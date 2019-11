Hipocondría: el calvario emocional del "enfermo" que goza de buena salud

Síguenos en Facebook

Desde hace varios meses, Fernando D.T., de 48 años, vive preocupado porque está convencido de que padece una enfermedad grave. Ha sacado esta conclusión debido a que sufre de constantes dolores en el cuello, las piernas y la cabeza. Ha visitado a varios doctores y se ha realizadodistintas pruebas médicas que han determinado que no sufre una afección grave. Sin embargo, aún así, está seguro de que está enfermo y en cualquier momento puede morir.

¿Qué es lo que realmente tiene Fernando? Por lo descrito anteriormente, es muy probable que sea hipocondriaco.

¿QUÉ SIGNIFICA?

"La hipocondría es un trastorno mental y del comportamiento. Las personas solemos tener molestias físicas sin mayor trascendencia, pero los hipocondriacos las asumen como síntomas de una enfermedad grave y se niegan a aceptar las explicaciones de los médicos, quienes les garantizan que gozan de buena salud", explica el psiquiatra Carlos Bromley.

ORIGEN

La causa de este trastorno no se conoce con exactitud, pero el psiquiatra Antonio Luna, del Hospital Nacional Dos de Mayo, señala que puede ser multifactorial. "El hipocondriaco sufre ansiedad, que puede ser originada por problemas económicos, familiares, etc. Las personas que padecen ansiedad tienen un desbalance en los neurotransmisores, y poseen muy elevada la serotonina, que es necesaria para regular la emoción del miedo. Cuando esto ocurre, la persona empieza a sentir temor, pero al no poder canalizarlo en algo objetivo como -por ejemplo- en un asalto, empieza a dirigirlo a sus sensaciones del cuerpo. Además, la genética también puede intervenir. Si mi padre sufre un trastorno ansioso como la hipocondría, yo puedo tener hasta un 60% de probabilidades de desarrollarla", refiere.

CONSECUENCIAS

Si la hipocondría no es tratada debidamente, el doctor Luna advierte que el paciente puede sufrir una disfunción progresiva en diferentes aspectos de su vida, laboral y familiar, porque tendrá dificultades para realizar sus labores diarias y preferirá aislarse debido a que se sentirá incomprendido.

TRATAMIENTO

"El hipocondríaco, como tiene ansiedad y puede sufrir depresión, debe tomar ansiolíticos y antidepresivos. Además, debe recibir psicoterapia orientada a que comprenda que tiene un problema mental. Por otro lado, la familia debe colaborar evitando reforzar la sintomatología del paciente. El tratamiento puede durar un año. Ahora, si el paciente vuelve a estar ansioso, el trastorno puede reaparecer; por lo que se recomienda que cambie su estilo de vida", señala el doctor Bromley.