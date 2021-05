Dejar de fumar puede ser todo un desafío, especialmente con el estrés social y económico derivado de la pandemia, pero aún así, hay muchas razones para dejar este vicio que cobra 8 millones de vidas al año en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un nuevo motivo, alertó que fumar aumenta el riesgo de padecer síntomas graves de COVID-19.

Sobre ello, el doctor Manuel Villarán, especialista en salud pública e investigador de Auna Ideas- Oncosalud, explica que “el tabaquismo deteriora la función y defensas de los pulmones, lo que dificulta que el cuerpo luche contra la COVID-19 y otras enfermedades”.

HUMO

Otra relación coronavirus y tabaco es el posible riesgo de transmisión a través de la exposición al humo del cigarrillo. El estudio denominado ‘Tabacovid’ (elaborado por los servicios farmacéuticos especializados en deshabituación tabáquica de Sanafarmacia), resalta que fumar implica también riesgos para la propagación del virus en fumadores pasivos y no solo en los activos. “Según la composición del humo del tabaco y el tamaño de sus partículas es perfectamente posible y probable que el virus se transmita más lejos y de forma más permanente en el aerosol que forma el humo expirado por un fumador de cigarrillos”, concluye el estudio. Si bienla OMS no se ha pronunciado sobre esta posibilidad de afección de la salud, sí resalta que cada año en el mundo 1,2 millones de personas mueren por el humo ajeno del tabaco, es decir, que siendo no fumadores igual sufren los daños del cigarrillo.

En Europa, algunas provincias de España y Francia, están tomando en serio esta evidencia y aunque ya han abierto diversos cafés y ‘terrazas’ (bares) prohíben fumar en sus establecimientos.

OTROS EFECTOS

El tabaco es un gran enemigo de la salud pública porque propicia la aparición de enfermedades cardiovasculares, males pulmonares, debilita al sistema inmune y puede generar por lo menos catorce tipos de cáncer en diversos órganos del cuerpo. Además, afecta la sexualidad y la capacidad reproductiva. Según el Dr. Irving Hernández, urólogo de la clínica Urozen, “al menos el 30% de los problemas de erección son causados por el tabaquismo. Debido a los químicos tóxicos que contiene el cigarro, la circulación sanguínea se ve reducida en las arterias peneanas, dificultando así una buena erección ante los estímulos sexuales”, explica. Otras secuelas son la disminución del deseo sexual, problemas de fertilidad y sequedad vaginal, esto último debido a que el cigarro disminuye los niveles de estrógeno en el organismo.