Aunque parezca increíble, el boliviano Juan Carlos Cueto es el único médico intensivista en todo Madre de Dios. Su esposa, natural de Brasil, lo animó a postular a una convocatoria laboral en Puerto Maldonado, y como él dice, “cayó de perilla” en el Hospital Santa Rosa. En la siguiente entrevista, realiza una radiografía de la realidad sanitaria en su búnker hospitalario.

¿Dónde trabajaba usted?

Estuve trabajando en la frontera entre Brasil y Bolivia, en la ciudad de Cobija (Pando), limítrofe con el estado de Acre. En Bolivia hay dos hospitales que cuentan con terapia intensiva, pero mi radicatoria es de Brasil. Entonces, vivía en Brasil y trabajaba en Bolivia.

¿Y cómo se animó a dar el salto al Perú?

Mi esposa es médico general, escuchó que sus compatriotas brasileros iban a trabajar a Madre de Dios y, de esa manera, nos pasaron el contacto. Envié mis documentos sin esperar nada, porque lo veíamos lejano, pero luego recibí la llamada del señor gobernador informándome que estaba calificado, y con mi especialidad, caí de perilla.

¿Cuántas camas de hospitalización y UCI tiene operativas el hospital Santa Rosa?

Tenemos siete camas UCI, todas están ocupadas con pacientes bajo ventilación mecánica; del otro lado tenemos la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), que cuenta con 10 camas. Todas están a full.

¿Cuántos pacientes deben esperar turno frente a la alta demanda?

Mira, ayer tuvimos un paciente para ventilación mecánica y no había un cama desocupada, pero con el tratamiento que le dimos mejoró bastante. Ya se encuentra en cuidados intermedios, no llegó a necesitar la máquina; sí fue intubado, pero mejoró con el tratamiento previo. Ahora, si requerimos que un paciente sea derivado para ventilación, tendríamos que verlo, porque ahorita ya no tendríamos más camas, UCI está lleno. Gracias a Dios no tenemos más enfermos para ventilación mecánica.

¿Cuentan con suficientes recursos humanos en el hospital?

En estos momentos trabajamos con el apoyo de personal de enfermería y técnicos brasileros y peruanos.

¿Tienen problemas con el abastecimiento de oxígeno medicinal?

Lo que pasa es que a medida de que se gasta, también llega. Por ejemplo, el día sábado se acababa lo último que teníamos de oxígeno y estábamos ventilando a un paciente, en eso ¡zas!, llegó al mediodía. Entonces, es algo continuo.

Por lo visto, siempre están al filo de la navaja...

No siempre, depende de la demanda. Hay semanas en las que el requerimiento de oxígeno puede ser menor. Varía el consumo de acuerdo al flujo de pacientes, su patología y según la evolución de cada enfermo.

¿Es consciente que usted es el único intensivista en todo Madre de Dios?

La falta de especialistas en el área de terapia intensiva es común en todas partes del mundo. En donde yo vengo, en Cobija, era también el único intensivista; en las zonas fronterizas de Perú, Brasil y Bolivia no llegan los especialistas. Tratamos de capacitar a la gente y trabajar con lo que se tiene.

¿Qué diferencia a un intensivista de un médico de otra especialidad?

La diferencia con un médico general es abismal. En terapia intensiva los médicos trabajamos con pacientes inestables, manejo de drogas vasoactivas que mejoran la frecuencia cardíaca, sedación, analgesia, intubación orotraqueal, colocación de catéteres centrales, manejo del ventilador mecánico que es primordial en pacientes que tienen patología crítica respiratoria por COVID-19. Es decir, todo lo que se complica termina llegando a nuestras manos.

¿Tiene tiempo para descansar?

Yo estoy encargado de la UCI y trabajo casi todo el día, vengo por las mañanas, hago mis indicaciones, reviso a todos mis pacientes, veo su evolución, voy a laboratorio, reviso, cambio los parámetros del ventilador, y todo eso me toma hasta las 2 de la tarde. Descanso algo mientras un colega de medicina general me ayuda. Luego de unas horas, retorno para realizar mis visitas y quedo al llamado del hospital las 24 horas.

¿Ha tenido problemas con su habilitación profesional?

He tenido mucho apoyo del director del hospital y también del Colegio Médico, sería ilógico no darle una habilitación al único médico en la región que tienes para manejar la parte critica. Ya presenté mis documentos y todo está encaminado.

Perfil Juan Carlos Cueto

Intensivista

Natural de Bolivia. Estudió medicina general en Santa Cruz de la Sierra. Especialista de medicina crítica y terapia intensiva en el Hospital Universitario Japonés de Tercer Nivel (Santa Cruz). Trabaja en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.