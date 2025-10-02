Este viernes 3 de octubre lanzan la campaña “Una pausa en tu rutina puede salvar tu vida” en la Estación Angamos, como parte de las actividades por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La iniciativa de Auna, en alianza con la Línea 1 del Metro de Lima, busca sensibilizar a los pasajeros sobre la importancia de la detección temprana y el autocuidado, ofreciendo dinámicas informativas y espacios lúdicos este 3 de octubre de 9 a. m. a 1 p. m.

Durante la jornada, los asistentes recibirán información sobre factores de riesgo, técnicas de autoexploración y la importancia del diagnóstico precoz. También podrán interactuar con mensajes de concientización y participar en actividades diseñadas para integrar la prevención en la vida diaria.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Auna, Lucía Chipoco, resaltó que esta campaña se replica en los sistemas de transporte de Monterrey y Medellín, con el fin de llevar mensajes de salud a miles de personas en espacios urbanos de alta afluencia.

Cabe precisar que la Línea 1 transporta diariamente a más de 620 mil pasajeros. Ante ello, la vocera de la Línea 1, Sandra Alencastre, indicó que la iniciativa busca convertir las estaciones en puntos de encuentro y bienestar, acercando mensajes de prevención y despistajes desde el transporte público .

La oncóloga Denisse Bretel advirtió sobre la urgencia de estas acciones, recordando que la OMS proyecta un incremento del 38% en los casos de cáncer de mama hacia el 2050, con América Latina como una de las regiones más vulnerables, lo que refuerza la importancia de fortalecer la prevención y detección temprana.