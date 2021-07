La plataforma OnlyFans, a la cual se puede acceder previo pago de una suscripción mensual, se ha hecho muy popular en los últimos meses en el público peruano, después de que modelos, cantantes y demás artistas decidieran utilizarla para ganar dinero. Este auge ha dado rienda a que la producción de fotos y videos con poses sugerentes o manteniendo prácticas sexuales sea más accesible, como nunca antes y a cualquier edad. Para Manuel Saravia, director del Instituto Guestalt de Lima, a pesar de lo “costoso” que resulta visualizar imágenes hot en esta red social, la misma, como cualquier otra, entraña una serie de peligros que se relacionan con los delitos de violación a la intimidad y pornografía.

MENOR DE EDAD. Uno de los requisitos para subir desnudos en esta app es haber cumplido la mayoría de edad, sin embargo, el psicoterapeuta menciona que este dato puede ser fácilmente alterado con la información de otra persona.El experto señala que los adolescentes son manipulables a cierta edad y en su rebeldía de querer independizarse pueden vender sus fotos a cualquier persona, sin imaginar que pueden ser filtrados por un pirata informático o un tratante de personas.”Los padres o tutores no deben estar ausentes en el desarrollo de sus hijos. Conversar sobre las páginas que visitan y explicarles que cualquier actividad para generar ingresos es válida, siempre y cuando no exponga su integridad física y moral”, argumenta.

En pandemia. Si bien esta web empezó hace cuatro años, muchas personas que han perdido su trabajo o se encuentran mal económicamente por la pandemia, consideran al OnlyFans como “algo pasajero”. Pero, para Saravia, esta actividad puede afectar su vida personal si el suscriptor se obsesiona con el usuario y llega a acosarlo. “Al principio puede ser muy sencillo, subes material erótico y consigues dinero, pero cuando te exigen más explícito, ahí pierdes la libertad del contenido que tú crees que controlas y se puede llegar a la prostitución. Además, esto puede ser difundido e intercambiado en grupos de WhatsApp y otras plataformas”, agrega.

LEGALIDAD. Para el abogado Mario Rivas, más que ser legal o no compartir publicaciones sugerentes en las redes sociales con suscripción, el hecho de generar pornografía, más si es con menores, y su posterior reproducción y distribución en diferentes canales sin consentimiento expreso, genera una pena no menor de 10 años para el delincuente. “El problema es que en la mayoría de apps no existe el derecho a proteger la propia imagen del usuario y existe la opción de descargar las imágenes como si nada”, indica.

El letrado aclaró que desde el 2018 el Código Penal calificó al acoso virtual, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas como graves delitos y exhortó a denunciar si se encuentra en un caso similar.

Suscriptores comenten acoso.

Rentable: Personajes peruanos pueden llegar a ganar hasta 9, 000 dólares al mes con una cuenta en OnlyFans.

