Más de 50 millones de personas en el mundo padecen de alguna demencia

En el 2018, la Organización Mundial de la Salud advirtió que 50 millones de personas a nivel mundial padecen de alguna demencia, y se estima que para el 2050 la cifra actual se triplicaría.

El Perú no es ajeno a esta situación. Se calcula que el 6.7% de ancianos son víctimas de estos males que afectan su memoria. No obstante, estos daños no son exclusivos de personas mayores, ya que los recuerdos pueden desaparecer por culpa de un accidente o tensión emocional.

Enfermedades comunes Para el neurólogo Juan Manuel Brush, del Policlínico Risso, los males que afectan a la memoria de la población peruana son las enfermedades degenerativas como el alzhéimer, que ocurre cuando las conexiones de las células cerebrales se degeneran y mueren; la demencia frontotemporal, trastorno que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro; y la demencia vascular, generada por falta de vitaminas. Por otro lado, también están las enfermedades transitorias, pérdida de memoria que puede durar minutos u horas, y la amnesia anterógrada, la cual ocurre luego de un golpe. Señales de alerta Los síntomas pueden variar según el problema; sin embargo, los más frecuentes, especialmente en las personas mayores, son perder objetos personales frecuentemente, tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas y para recordar citas o eventos, contar varias veces la misma historia, no recordar hábitos, entre otros. Tratamiento El tratamiento farmacológico es esencial. No obstante, el especialista del Policlínico Risso resalta que este debe ir acompañado de un apoyo psicólogo, ya que, en ocasiones, aspectos emocionales obstruyen la recuperación de la memoria. Cuidados Por su parte, Nilton Custodio, neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias, aconseja a los familiares crear una red de cuidadores para velar por el paciente, ya que si lo hace solo una persona, esta podría agotarse y enfermar, por ello es importante delegar. Asimismo, resalta que estas personas deben ser pacientes y creativas para dar una mejor calidad de vida.