El psicoanalista Moisés Lemlij conversó con Correo y nos explicó los cambios por los cuales pasaremos como sociedad, tras este forzado aislamiento social por la presencia del coronavirus.

¿Por qué un sector de la sociedad es irresponsable con las medidas de aislamiento social?

Por ejemplo, pese a que se ha pedido no ir en pareja a realizar compras, muchos los siguen haciendo. Ante una situación de desorganización e inestabilidad social, cualquiera que sea, guerra o pandemia, hay sentimientos que de todos modos aparecen en los humanos. Las más frecuentes son la sensación de impotencia y otra de persecución; es decir, piensan que están queriendo hacer control contra uno (...) por eso salen, piensan que no les va a pasar nada.

¿Y ese comportamiento se puede cambiar?

Este es un fenómeno individual, pero se ha transformado en grupal. En estos casos es necesario reconocer a una autoridad equivalente a la paterna, que te diga cosas que te parezcan sensatas, tolerables y que te den una esperanza.

¿Considera que las medidas que ha tomado el Gobierno son las más acertadas para reducir ese comportamiento?

Me da la impresión que hay algo que está fallando. Siempre habrá un grupo que tú podrás convencer con medidas autoritarias, pero sensatas. Sin embargo, habrá otro grupo que no tendrás cómo meterle sensatez en la cabeza (...), se tienen que hacer cosas suficientemente recias para que entiendan.

¿Qué cambios va a generar en las personas de nuestro país este tiempo de aislamiento?

Hay una diferencia enorme y de acuerdo con las condiciones previas (económicas), como tener una casa o una refrigeradora, por ejemplo. Muchas cosas serán diferentes. La intimidad va a cambia de nombre. Dará miedo hasta meterse un chape. Yo creo que va a quedar una cantidad de miedo que va a cambiar hasta los vínculos sexuales.

Disculpe, ¿pero eso hasta cuándo durará?

Pienso que demorará un año o año y medio, hasta que inventen una vacuna contra el coronavirus. El hecho es que esto se puede repetir. Esto es COVID 19 y puede haber el 20 o 21. Hay una espada de Damocles metiéndose en la cabeza del mundo. Eso en cada una de las personas, no solo es un miedo general. Yo tengo un miedo individual, me da miedo hasta tomarme un café con un amigo. Hay una cantidad de miedo que se ha introducido en la cultura universal. Yo tengo por ejemplo una condición cardíaca y la palabra que te puedo decir es que yo me muero de miedo. Es decir, no hay más remedio que tomar en cuenta tu miedo y cuidarte de acuerdo a eso, no te asustes de tu miedo, asúmelo.

Muchas personas reciben información, algunas sobre que la situación va empeorando y que hasta pueden perder su trabajo. Hay bastante daño emocional...

Hay bastante temor y eso se da en todas partes. Las consecuencias económicas se desbordarán, será en todo el mundo, desde la clase media para abajo. Están tan asustados que no quieren pensarlo. Yo creo que la economía del mundo va a tener que rehacerse, más que soluciones individuales o nacionales, tienen que haber soluciones supranacionales.

Y para usted, ¿cómo deben actuar los países ante esta situación?

Cada país está respondiendo individualmente en competencia para ver quién compra más test. Creo que tiene que darse un poder enorme a la Organización Mundial de la Salud. Si es que no nos organizamos internacionalmente, cada país va a seguir en competencia y será peor.

Además de ello, ¿qué cosas deberían cambiar para mejorar esta situación?

Lo real y concreto son que las situaciones sociales sí afectan. Las profesiones vulnerables son tratadas como héroes, pero la verdad se transforman en mártires. Se les debe dar la protección adecuada. Lo primero que hay que hacer es proteger a los que protegen.

Y a nivel familiar, ¿cómo debemos actuar en esta etapa, especialmente con los niños?

Uno no debe tenerle miedo al miedo de los niños; tienes que decirles la verdad. Los niños saben más de lo que creemos, le explicas y te entienden. Un chiquito a los 3 o 4 años ya tiene más o menos noción de las cosas con claridad y, entre los 7 y 10 años, perfectamente comienza a hacer aportes.

Desde su perspectiva, ¿cómo resume esta situación?

Primero, esto nos hace más individualistas, si se trata de cuidarnos de algún modo, pero a la vez más universalistas, porque la paradoja es que estamos cada uno separados y a la vez absolutamente todos juntos. O nos salvamos todos o nos hundimos uno a uno.

Perfil

Moisés Lemlij, psicoanalista

Doctor en medicina por la UNMSM. Psicoanalista formado en el Instituto de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Presidente de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y docente de maestría en la PUCP.