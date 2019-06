OMS: Cada año descubren más de 370 millones de nuevas infecciones sexuales

Síguenos en Facebook

Preocupante balance. Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que cada año se detectan más de 370 millones de nuevas infecciones de transición sexual a nivel mundial; y alertó que en caso de no ser tratadas estas enfermedades pueden llegar a provocar gran impacto en la sociedad y desencadenar efectos crónicos en la salud de personas afectadas.

Melanie Taylor, autora principal de la investigación subrayó que "cada año, más de un millón de relaciones sexuales terminan con uno de los implicados infectando a otro con gonorrea, sífilis, clamidia o tricomoniasis, cuatro principales enfermedades de transmisión sexual tratables y curables, pero que forman una "epidemia oculta, silenciosa y peligrosa".

Según Infobae, de acuerdo a ese estudio cada 25 personas en el mundo, de entre los 15 y 49 años, desconocen que son portadores de alguna de esas enfermedades. Las últimas cifras causan alarma cuando se comparan al del año 2012, pues refleja que a pesar de los esfuerzos no existe un nivel de conciencia en los temas de enfermedades de transmisión sexual.

"No observamos una caída en cuatro años y esto es síntoma de que no ha habido suficiente educación. Son infecciones que están asociadas con el estigma y la vergüenza. Además, están silenciadas, porque muchas personas que las portan no tienen síntomas y contagian a sus parejas. Es una epidemia persistente y dañina para todos", dijo Taylor.

La investigación precisa además que la falta de tratamiento de las cuatro principales enfermedades mencionadas y otras de transmisión sexual influye de manera directa en el desarrollo de enfermedades neurológicas y cardiovasculares, además de una mayor exposición a contraer el VIH.

Si bien en el rango de infección entre hombres y mujeres es similar, la supervivencia de las ITS mencionadas, tienen una mayor supervivencia en los órganos sexuales femeninos.