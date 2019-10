Papiloma Humano: ¿Cómo saber si un hombre tiene el virus?

Síguenos en Facebook

El virus del papiloma humano (VPH) no solo puede afectar a mujeres, también a hombres. A pesar de que sus síntomas no son tan visibles como el de una fémina, estos se pueden identificar por las verrugas en el pene y solo basta con haber tenido relaciones íntimas con más de una persona que no solo se limitan al coito, que es la penetración pene-vagina, sino que incluyen también el sexo oral y anal.

¿Cómo se contagia el VPH en los varones?

La presencia de muchas parejas sexuales es el motivo principal por el cual los hombres contraen el VPH. Un varón solo podría saber que está contagiado con VPH si desarrolla verrugas visibles en el área genital. Sin embargo, es más usual que el hombre no presente síntomas aunque esté infectado. Las verrugas pueden surgir en el pene, escroto o ano y, por lo general, no son dolorosas. Esto solo puede ser detectado y confirmado por un urólogo, sin embargo, muchos hombres por temor o desconocimiento no van a examinarse y dejan que el virus avance tomándolo como una picazón o verruga común.

¿Cuáles son los síntomas del Virus del Papiloma Humano en los hombres?

Si bien es una infección muy frecuente, muchos varones pueden contraer esta infección, pero no presentar síntomas. No obstante, puede manifestarse a través de verrugas genitales, a largo plazo.

Estas protuberancias pueden aparecer en el área externa de los genitales, como el pubis o periné, suelen tener un relieve elevado o medio plano, y pueden ir creciendo conforme transcurre el tiempo, si el paciente no sigue un tratamiento.

Asimismo, existen portadores del virus que no tienen ningún malestar y conviven con esta infección, lo que se convierte en un factor de riesgo para sus parejas sexuales.

Es importante destacar que, aunque el condón es una práctica recomendada de prevención, no es 100% segura debido a que solo protege el área que cubre. Si hay lesiones en otras áreas y rozan la piel, habrá contagio.